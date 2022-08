Alimentos acondicionados em plástico nacional tem validade prolongada

O aumento se dá com a utilização do produto d2pAM com características antimicrobianas e antivirais na produção de embalagem, principalmente para pães e derivados de leite

O desperdício de alimentos segue sendo um problema no Brasil. Segundo dados da ONU, o país acaba desperdiçando cerca de 27 milhões de toneladas de comida por ano. São diversos fatores que levam a esse alto índice, seja no manuseio, transporte, ou deterioração. Um dos aliados na conservação de alimentos é o plástico utilizado nas embalagens. O material pode ser fabricado com um produto que auxilia na eliminação de fungos e bactérias que deterioram muitos alimentos industrializados. Eduardo Roost, CEO da RES Brasil "Alimentos são suscetíveis ao ataque de microrganismos, mesmo quando ainda embalados, o que acaba estragando e causando o descarte. Exemplo do pão de forma e queijos onde vemos a formação de mofo, muitas vezes antes de consumirmos todo o produto ", comenta Eduardo Roost, CEO da RES Brasil. Para aumentar o prazo de validade, e em alguns casos reduzir o uso de conservantes artificiais, é utilizado o produto masterbatch d2pAM, que serve para produzir plásticos com características antimicrobianas e antivirais, trazendo uma eficácia de até 99% contra fungos, bactérias e vírus, inclusive o coronavírus. "Este é plástico é um produto que pode ser muito bem utilizado para alimentos, evitando o desperdício de comida. Ele não contém a polêmica prata, e está em conformidade com as RDCs da ANVISA", explica o CEO. Plástico é um produto que pode ser muito bem utilizado para alimentos Além da presença em embalagens, produtos d2pAM podem ser encontrados no mundo todo, desde escovas de dentes, luvas, máscaras, aventais, artigos médico-hospitalares, até mesmo em canos que levam água tratada para a casa das pessoas. Produtos fabricados com d2pAM podem também ser biodegradáveis quando combinados com a tecnologia d2w, e são recomendados pela FUNVERDE, ONG brasileira reconhecida nacionalmente por sua dedicação e atuação na proteção do meio ambiente.