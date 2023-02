Alexandre Birman apresenta coleção Fall 2023 inspirada no universo equestre na semana de moda de Milão

A marca que tradicionalmente apresenta suas coleções durante as semanas de moda internacionais, contou pela segunda vez com uma edição estratégica na temporada de Milão para apresentar sua coleção global de Fall 23

A nova coleção Fall 2023 da marca Alexandre Birman, é apresentada na semana de moda de Milão, para convidados, imprensa e buyers de todo o globo no Palazzo Parigi nesta quinta-feira, 23 de fevereiro.

Alexandre Birman e Olivia Palermo

Fall 2023 é inspirada em uma história mística de uma terra distante pelo nosso subconsciente. A marca faz um convite para se deixar levar pela misteriosa névoa ao longo de uma viagem cheia de elementos poderosos inspirados pelo universo equestre. As referências vieram de um sonho de uma metamorfose num espírito animalesco e livre. A cartela de cores profundas é onde os tons terrosos ficam em evidência.

Com destaque no artesanato sofisticado, silhuetas únicas, detalhes intrigantes e texturas interessantes, os modelos desta coleção são verdadeiras obras-primas. A coleção explora saltos inusitados, fivelas e um grande destaque para as botas.

O Fall 23 de Alexandre Birman tem lançamento global em pontos de venda em setembro de 2023.

Influencers, formadores de opinião e imprensa global prestigiaram a apresentação da coleção Fall 23 da Alexandre Birman, dentre os nomes, destacamos a presença de Olivia Palermo, Ana Paula Siebert Justus, Marta Sierra, Duda Portella Amorim.