Alexander Ludwig, astro de Vikings e Jogos Vorazes confirmado para a CCXP22

Ele é o primeiro de uma série de anúncios que a organização irá divulgar para o evento que incluem Fotos e Autógrafos

Promessa canadense da nova geração do cinema e da TV, o ator Alexander Ludwig é presença confirmada na edição da CCXP22, nos dias 1 e 2 de dezembro do evento.

CCXP22

Com 30 anos, Alexander conta com filmes como “Gente Grande 2”, “Bad Boys para Sempre”, “A Montanha Enfeitiçada” e “Jogos Vorazes”, mas o destaque fica para o personagem Björn Ironside, da série de televisão “Vikings”, exibida pelo canal History. Além de um painel falando sobre sua carreira e trabalhos, o ator é o primeiro nome confirmado em fotos e autógrafos.

Alexander Richard Ludwig viveu Björn Ironside por cinco temporadas em Vikings

(Crédito: Divulgação)

Atualmente, Alexander está no elenco da série do canal Starz chamada “Heels”, que foi renovada para a segunda temporada. Junto do ator na produção está Stephen Amell, de “Arrow”. A trama mostra a história de homens e mulheres que lutam pelos seus sonhos no mundo do Wrestling profissional em uma pequena cidade. Nas telonas, ele está garantido no próximo filme do diretor Guy Ritchie que contará com Antony Starr e Jake Gyllenhaal no elenco e está previsto para 2023.

Outra vertente de Alexander é a música country. Este ano, ele lançou “Highway 99” composto por 16 faixas. Nas redes sociais, ele compartilhou com seus seguidores que o álbum de estreia levou dois anos de trabalho.

Alexander lançou este ano um disco de música country chamado “Highway 99”

Com a expectativa de receber mais de 300 mil pessoas, A CCXP22 acontece entre os dias 01 e 04 de dezembro em São Paulo Expo. Atualmente, está à venda o terceiro e último lote para o festival. Estão disponíveis apenas os pacotes diários (Quinta, Sexta e Domingo), o pacote EPIC Experience e o UNLOCK CCXP. Até o momento estão confirmados os estúdios Prime Video, Globoplay, Netflix, o streamer Gaules, os quadrinistas Jim Starlin, Mark Waid, Aimée de Jongh, Laerte, Fabien Toulmé, Marcello Quintanilha, Jim Cheung e muitos outros.

SERVIÇO CCXP22

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Datas: de 1º a 4 de dezembro.

Local: São Paulo Expo

Para outras informações, acesse o site do evento.