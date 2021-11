Chefes Alex Atala e Leo Paixão assinam menu em restaurante temporário na cidade de São Paulo

Menu criado em colaboração entre o embaixador da marca alemã, Alex Atala, e o chef mineiro Leo Paixão, foi inspirado nos biomas brasileiros

Alex Atala, embaixador da Audi do Brasil há sete anos e 8º melhor chef do mundo pelo The Best Chef Awards, e o mineiro Leo Paixão, chef dos restaurantes Glouton e Ninita e jurado do programa da TV Globo Mestres do Sabor, se uniram pela primeira vez para assinar um menu exclusivo. As experiências gastronômicas e sensoriais serão promovidas em um restaurante temporário construído na House of Progress, ação promovida pela Audi do Brasil na Avenida Europa, em São Paulo, que começa na quarta-feira, 17.

Leonardo Paixão

Serão realizados apenas 17 jantares entre novembro e dezembro para um público realmente exclusivo: são somente cerca de 40 lugares nos dias em que as experiências acontecem. Agenda, reservas e aquisição dos jantares são feitas pelo site oficial da House of Progress – www.audihouseofprogress.com.br.

A experiência sem harmonização com bebidas alcoólicas está disponível por R$450,00, enquanto a completa sai por R$600,00. Para Cláudio Rawicz, responsável pela área de comunicação e marketing da Audi do Brasil, “nos últimos anos a Audi tem direcionado seu foco para ações que aliem experiência e exclusividade. Ao promover uma iniciativa tão impactante como a House of Progress, não poderíamos deixar de oferecer também experiências gastronômicas exclusivas, seja para clientes que já respiram o universo Audi, seja para não clientes que podem ter uma amostra do que a marca tem feito em diversos aspectos”.

Cláudio Rawicz, responsável pela área de comunicação e marketing da Audi do Brasil

A ação recebe o nome de Lights of Progress Immersive Dinner porque a ideia, assim como a House of Progress em si, é mostrar uma visão sobre progresso por meio de experiências inovadoras, tecnologia e valorização da cultura brasileira. Além disso, a sala onde acontece o jantar será realmente imersiva, com as paredes formadas por enormes telas de LED e caixas de som que projetarão imagens e sons que acompanharão cada um dos pratos conforme forem servidos.