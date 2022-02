Alcoolismo aumenta o risco de câncer de garganta, alerta especialista

A doença afeta, principalmente, homens com mais de 40 anos

Nesta sexta-feira (18) é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, por isso é importante conscientizar as pessoas sobre as doenças que o consumo exagerado de bebidas alcoólicas pode causar. Entre as principais enfermidades, Dr. Alexandre Enoki, otorrinolaringologista do Voice Center, alerta sobre o câncer de garganta.



Apesar de ser uma droga lícita e aceita socialmente, o álcool pode causar muitos problemas no organismo de quem consome com alta frequência. Estudos do Instituto Nacional de Câncer (Inca) relacionam o alcoolismo com diversos tumores, como o de boca, esôfago, estômago, fígado, intestino (cólon e reto) e mama.



Dr. Alexandre Enoki alerta sempre sobre os riscos do câncer de garganta, doença que pode ou não apresentar sintomas no estágio inicial



“Alguns tumores na região da garganta podem se desenvolver muito rápido. Por isso, requerem muita atenção. Ao perceber qualquer alteração incomum por mais de duas semanas, é necessário buscar um otorrinolaringologista. Quando o diagnóstico é feito ainda em estágio inicial, a chance de cura pode ser em torno de 90%”, explica o Dr. Alexandre.

O diagnóstico do câncer é realizado através de uma biópsia. Por meio da videolaringoscopia é possível também identificar lesões sugestivas de câncer



Inclusive, o consumo regular de álcool já é o suficiente para aumentar o risco de câncer de boca, segundo o especialista. “Ele é comum, principalmente, em homens acima dos 40 anos, e em alguns casos, a doença só é diagnosticada em estágios avançados”. O médico afirma que dores de garganta e tosses frequentes podem ser sinal da doença. Caso o paciente perceba os sinais, é importante fazer uma consulta médica o mais rápido possível para realização de exames.

O consumo excessivo de álcool também pode causar problemas secundários, como refluxo, ressecamento e infecções oportunistas



“A presença de sangue, dificuldades para engolir ou respirar, alterações na voz sem causa aparente, ruídos ao respirar e inchaços ou aparecimento de nódulos no pescoço podem ser indícios de uma doença já em estágio considerado grave. Por isso, não se deve esperar tanto para buscar um especialista”, acrescenta o médico.

Já para se prevenir desses tumores, Dr. Alexandre indica que as pessoas não ingiram álcool em grandes quantidades. “Quando associado ao tabagismo, os riscos são consideravelmente mais altos, principalmente para o desenvolvimento de cânceres de boca, faringe, laringe e esôfago”, conclui.