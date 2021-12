XI Workshop Internacional: Variante Ômicron e testes rápidos/autotestes para Covid e HIV são temas abordados no evento promovido pela Aladdiv

O encontro receberá também grandes autoridades da saúde pública brasileira como: Marcella Abreu (ANVISA), José Boullosa Alonso e Mariana Villares (Ministério da Saúde) e Dr. Cláudio Maierovitch (Fiocruz), entre outros

O evento híbrido será realizado entre os dias 6 e 7 de dezembro em Brasília (DF). Entre as presenças internacionais ilustres estão a Dra. Rosanna Peeling, da London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), uma das maiores autoridades do mundo em diagnóstico de doenças relacionadas à saúde pública

Os autotestes para a detecção do coronavírus e testes rápidos de antígeno para COVID-19 como ferramenta de saúde pública; as novas tecnologias e os novos ambientes de testagem; a experiência do Brasil com o uso de autotestes para HIV; a nova variante Ômicron, vacinas e testagens, as incorporações tecnológicas no SUS, estão entre os assuntos principais do XI Workshop Internacional, a ser realizado entre os dias 6 e 7 de dezembro, em Brasília (DF). As inscrições gratuitas podem ser feitas pelo link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_VTS0r6agR_W6luGSsNzl3Q

O encontro é promovido pela Aliança Latino-Americana para o Desenvolvimento do Diagnóstico In Vitro (Aladdiv), com apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial (CBDL), da London School Of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), do The International Diagnostics Centre (IDC), do Chattam House – The Royal Institute of International Affairs, da Welcome Trust e da Aldimed.

Dra Rosanna Peeling -, uma das atrações internacionais do evento

Com o tema “Testes de Diagnóstico com Qualidade Assegurada e Acessíveis para Programas de Saúde Pública”, o encontro terá a abertura de Scott Chiossi (Chatam House), de David Heymann (LSHTM) e de Carlos Eduardo Gouvêa, presidente executivo da Aladdiv e da CBDL.

Entre as presenças internacionais ilustres estão a Dra. Rosanna Peeling, da London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), uma das maiores autoridades do mundo em diagnóstico de doenças relacionadas à saúde pública; além da Dra. Sandra Lígia González (Interamerican Coalition); Dr. Michael Mina (Harvard University – EUA); Dra. Celine Schoken (FIND); Elliot Cowan (Partners in Diagnostics); Dr. Segundo Leon (Universidad Cayetano Heredia César Cano – Peru) e Alex Costa (UNICEF).

Médico sanitarista da FioCruz, Dr. Cláudio Maierovitch

O encontro receberá também grandes autoridades da saúde pública brasileira como: Marcella Abreu (ANVISA), José Boullosa Alonso e Mariana Villares (Ministério da Saúde) e Dr. Cláudio Maierovitch (Fiocruz), entre outros.

O XI Workshop Internacional tratará de assuntos relevantes do segmento de diagnóstico in vitro (IVD) e de saúde pública mundial como: Avaliação de riscos e benefícios de novos diagnóstico; A Coalizão Interamericana para Convergência Regulatória e sua atuação quanto às Boas Práticas Regulatórias; COVID-19 – Lições aprendidas para o futuro; Acesso: Novas Tecnologias e Novos Ambientes de Saúde; Desafios para atingir os objetivos 90-90-90; Brasil – A experiência com o uso de autotestes para HIV: uma oportunidade para incorporação de outros autotestes; Autoteste para COVID-19, uma realidade?; As incorporações tecnológicas no SUS – o que esperar para 2022; e Opções para Aceleração do Acesso ao Diagnóstico, entre outros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

pela Aliança Latino-Americana para o Desenvolvimento do Diagnóstico In Vitro (Aladdiv), com apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial (CBDL), da London School Of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM), do The International Diagnostics Centre (IDC), do Chattam House – The Royal Institute of International Affairs, da Welcome Trust e da Aldimed

Serviço:

XI Workshop Internacional Aladdiv

Dia 6 de dezembro – das 14h às 18h50

Dia 7 de dezembro – das 9h às 13h35

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Link para inscrição: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_VTS0r6agR_W6luGSsNzl3Q

www.aladdiv.org.br

www.cbdl.org.br