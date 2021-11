AkinTec, de Thiago Thobias, recebe prêmio no ‘Troféu Raça Negra’, em São Paulo

Na 19ª edição, o open banking em blockchain focado nas periferias brasileiras, está entre os premiados deste domingo (21)

O Troféu Raça Negra reuniu um time estrelado de famosos na noite deste domingo (21) na Sala São Paulo, em São Paulo. Na 19ª edição, Thiago Thobias, da AkinTec, um open banking em blockchain focado nas periferias brasileiras, está entre os premiados da noite.

O banco digital tem com foco a classe C, D e E, com o objetivo de transformar comércios em agências bancárias. É utilizado inteligência artificial para evitar a inadimplência. O advogado, co-funder e presidente do conselho da AkinTec comentou sobre o propósito por trás da iniciativa, que começou em 2019.

O advogado, co-funder e presidente do conselho da AkinTec, Thiago Thobias

“Nosso objetivo é criar uma nova rota para a periferia, ajudando a desonerar os usuários regulares de bancos das taxas excessivas e auxilia o crescimento das iniciativas de geração e controle do consumo da economia informal, por isso pensamos em algo que poderia ser uma ferramenta para a população marginalizada que reside nas periferias”, explicou.

Thiago Thobias e a modelo Desirré Talita na premiação neste domingo (21)

Com sede em São Paulo, a AkinTec também já está em expansão e estão presentes em outros estados, como, Bahia, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Espirito Santos. Na Pandemia a startup recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais.

“São 110 pontos de atendimento e 30 mil contas e movimentam por mês cerca de R$ 12 milhões. O foco é o B2B, foco no comerciante e no cliente. Trabalhamos com crédito orientado, você recebe o dinheiro para compra de produtos específico, o que vai beneficiar o crescimento do negócio do cliente”, comentou.

Sobre ser um dos ganhadores do prêmio ‘Troféu Raça Negra’, Thiago Thobias comentou sobre ser um dos representantes negros de mudanças importantes para o país.

o advogado, a modelo Desirré Talita acompanhados de Humberto Adami e Michel temer

“O sentimento é de gratidão pelas aceleradoras que estão voltando a atenção para o empreendedorismo negro. O Brasil tem uma potencialidade muito grande e isso nos ajuda a empreender e impulsionar o país. O brasileiro tem uma força enorme e criatividade, e isso pode ser transformado em negócios, para melhorar a nossa qualidade de vida”, exemplificou.

O advogado ainda comentou que estudou, trabalho e saiu da periferia, mas que a intensão é oferecer oportunidades igualitárias. “Nós não queremos deixar ninguém para trás, queremos oferecer oportunidades para que eles também possam mudar de vida e mudar a rota do destino de quem nasce na periferia”, conta.

O advogado e mestre em gestão pública, também é uma figura importante da mídia, pois ajudou a implementar a política de cotas na educação. “Meu propósito é ajudar na inovação e empreendedorismo e gerar oportunidades”, encerra.