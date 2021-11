Cemitério tem até psicólogo para tranquilizar clientes em Mococa-SP

A empresária Natália Wadt disse que a cidade estava carente de um serviço de excelência no setor

O Água Nova Cemitério Parque, localizado em Mococa-SP, está chamando atenção de todo o Brasil pela excelência e os serviços inusitados, como a presença de uma psicóloga, que proporciona ajuda e suporte para familiares e amigos mais próximas de pessoas que se foram.

A empresária Natália Wadt, que está à frente da empresa, conta que identificou que Mococa estava carente de um bom cemitério, por isso decidiu criar um que proporcionasse o descanso merecido aos falecidos e desse apoio a quem ficasse. “Procuramos nos antecipar, criando condições de excelência, não apenas a prestação dos serviços, mas também na segurança e na transparência de contratos de concessão e justos”, afirma.

Os serviços são tão diversificados que o cemitério conta até com uma psicóloga, a profissional Maria Gabriela. Ela oferece um suporte pós-luto, cumprindo a missão da empresa de valorizar a vida. “Quando os clientes utilizam do nosso serviço de sepultamento, oferecemos uma sessão de psicoterapêutica individual para um dos familiares”.





A forma e o zelo que a equipe do cemitério trata esse momento difícil é um resultado do que Natália acredita sobre o trabalho deles. “É uma ferramenta de acolhimento e conforto, então nos dedicamos para que o processo de luto seja vivido e superado”. De acordo com a empresária, o lema da empresa é que o atendimento no momento do óbito deve ser o mais tranquilo possível.