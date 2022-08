Agência Pronto! comemora 8 anos no mercado de eventos

Comandada por Rafael Barroso, empresa expandiu durante a pandemia

A agência Pronto!, comandada por Rafael Barroso (ex-Samba, Banco de Eventos e Octagon Koch Tavares), completa 8 anos no mercado em 2022. Fundada em Fortaleza (CE), em 2014, a Pronto! apresentou sinais significativos de crescimento ainda nos primeiros anos.

CEO da Pronto! Rafael Barroso

Em decorrência de um aumento expressivo nas demandas, em 2015 foi a vez da agência abrir uma sede em São Paulo, no bairro de Pinheiros. E, nos anos seguintes, o processo de expansão se intensificou, gerando volume de contratação de colaboradores e uma nova mudança para um espaço que comportasse melhor a equipe, na Vila Leopoldina, sede atual da Pronto!.

“Nosso crescimento, ao longo de quase uma década, se deu por vários fatores, entre os quais estão: controle administrativo, seleção assertiva de colaboradores e uma impactante sede por desafios”, revela Rafael Barroso, CEO da Pronto!

A origem do nome Pronto! já remete a um dos principais pilares da agência: o comprometimento em oferecer o melhor trabalho possível para todos os cantos do País.

Equipe de Head’s da Pronto!

“Queríamos um nome que remetesse à ideia de estar sempre pronto para atender clientes de todo Brasil. A interjeição ‘pronto’ é utilizada em diversas cidades do Nordeste como uma conclusão após combinar, decidir ou concordar com algo. ‘Pronto’ também significa estar preparado para qualquer situação, prevista ou não. É estar apto ou disponível para aquele momento específico a fim de evitar desperdício de tempo”, explica Rafael.

Atualmente, a equipe de Head’s da Pronto! é composta pelos seguintes líderes: Isabel Mezencio (Head de Comunicação e Novos Negócios – ex Casas Bahia), Carine Chemin (Head de Atendimento e Criação – ex V3A), Luiz Carlos Magalhães Júnior (Head de pré-produção – ex Innova) e Danilo Tafuri (Head de produção executiva – ex BFerraz).