Agência de talentos de Rodrigo Nabarro celebra 1 ano de sucesso em Lisboa

A Sea Agency representa Luana Piovani, Marcello Antony, Luisa Tomé, entre outros grandes nomes

A festa do primeiro aniversário da Sea Agency, agência de modelos, atores e artistas de Rodrigo Nabarros já tem data horário e local para acontecer. Será no próximo dia 20 de agosto no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em Lisboa, à beira do Rio Tejo, local em que vai reunir famosos, profissionais de moda, publicidade e clientes.

Em seu primeiro ano de atuação em Portugal, já representa talentos brasileiros

Rodrigo Nabarros tem larga experiência no mercado, atua há 20 anos no ramo da moda, publicidade e TV, e fundou a Sea Agency em agosto de 2021, depois de ter trabalhado em várias agências de renome, decidiu criar a sua própria marca. Em seu primeiro ano de atuação em Portugal, já representa talentos brasileiros como Luana Piovani, Marcelo Antony, Luísa Tomé, Mylla Christie, entre outros.

“Minha intenção nunca foi trabalhar com muitos brasileiros, mas devido ao meu trabalho no Brasil, as pessoas acabam sempre por me indicar como agente em Portugal. Isso explica o grande número de artistas brasileiros que eu represento. Mas o meu casting é de todas as nacionalidades, inclusive muitos portugueses. O importante é ter um bom acting, talento para comercial e uma boa cara para o fashion”, revela o empresário.

Para criar a Sea Agency, Rodrigo Nabarros contou com a parceria do amigo Nélio Godoy

O Rodrigo trocou o Brasil por Portugal há 8 anos, e seguiu trabalhando da Europa. A Sea Agency surgiu em agosto de 2021, inspirada na proximidade do rio Tejo e pela ligação ao mar. Por isso, o local escolhido para o evento de aniversário foi o MAAT, junto ao rio.

Apesar de ter sido criada em clima de pandemia, Rodrigo Nabarros diz que “o sucesso da Sea Agency foi algo que jamais acreditaria acontecer, foi rápido demais, tivemos muitas campanhas fechadas, tanto Portugal como outros países da Europa”. A receptividade entre clientes e modelos foi enorme e, a cada dia que passa, vejo o quanto o meu trabalho está a crescer”, revela.

Rodrigo assume que uma de suas metas para 2023 é lançar artistas portugueses no Brasil. De acordo com ele, o evento que celebra o 1 ano da Sea Agency em Lisboa, tem o intuito de reunir clientes, modelos, atores e artistas, e comemorar esta realização, fazendo com que todos possam se conhecer.

Para criar a Sea Agency, Rodrigo Nabarros contou com a parceria do amigo Nélio Godoy, engenheiro civil que, depois de 15 anos de trabalho na área, mudou de vida e de país para assumir a parte financeira e administrativa da agência. Nélio teve experiências no meio artístico, uma delas no Sistema Brasileiro de Televisão (SBT), desenvolvendo projetos para a emissora. Aberto a novos desafios, aceitou o convite do amigo Rodrigo Nabarros, e foi para Portugal para assumir a função administrativa e financeira da Sea Agency.