Agência amplia suas estratégia de comunicação para além do mundo digital

Alpes Mídia expande experiência em mídia de performance



O grupo Alpes Mídia, agência de publicidade com sede em Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo, dá um novo passo em ampliar suas experiências de atuação em mídia de performance, também conhecido como, marketing de performance ou digital. Essa nova fase chega com o desafio de expandir as soluções no mundo digital, com o propósito de gerar vendas e estimular novas conversões.

Alan Ceppini, Head de Planejamento da Alpes, explica que a mídia de performance é uma estratégia de propaganda paga utilizada geralmente por empresas para gerar leads. O valor é determinado de acordo com a quantidade de visualizações que o anúncio recebeu. As campanhas desse tipo de estratégias são segmentadas de acordo com seu nicho e para um público específico, trazendo resultados mensuráveis.

“Quando pensamos em mídia de performance muita vezes a ligação imediata é com digital, pois conversão em cliques e impressões é muito mais simples do que performar em mídias de Rádio ou Televisão, entretanto esse é justamente o diferencial do Grupo Alpes, com mais de 25 anos de mercado e especialistas em mídia de resultados a empresa atua diretamente na solução do cliente com foco no sucesso financeiro dos anunciantes. O processo é muito parecido com o que os publishers fazem nas plataformas digitais, com uma única diferença, no meio off-line somos os pioneiros e um dos poucos que fazem isso no mercado brasileiro”.

Recentemente, uma pesquisa realizada pela RD Station, afirma que há 171,5 milhões de brasileiros ativos nas redes sociais em 2022, representando cerca de 80% da população do país. Trabalhar com as redes sociais é lidar com mudanças e avanços e, por isso, pode ser difícil prever o que virá. Por exemplo, a mídia de performance se atualiza constantemente.

“Acredito que o principal desafio é entender se o seu negócio está preparado para crescer, para escalar, nosso nome Grupo Alpes não é à toa, o nosso foco é começar na base e chegar no topo, mas para isso o cliente tem que saber quais obstáculos ele vai ter que superar no caminho, sendo assim, ele deve estar atento a questões básicas como: escalabilidade do processo, gestão de novos pedidos em grande escala, estoque de curto, médio e longo prazo, equipe de vendas preparada para atender um volume bem maior de pedidos e muito mais detalhes que a Alpes trabalha no BP juntamente com seus clientes”. – destaca Alan

Alan Ceppini, Head de Planejamento da Alpes

O fato de a internet estar presente na maioria dos lares e manter as pessoas conectadas o tempo todo, facilita a construção de um relacionamento entre a marca e seu consumidor, fazendo com que assim a empresa consiga enxergar a necessidade do cliente e atendê-la da forma mais eficiente possível e, como consequência, evoluir no mercado em que atua.

“Toda estratégia é milimetricamente calculada por uma equipe de especialistas de ponta, independente do tamanho do cliente, se possui cobertura nacional ou regional, se possui uma verba de 100 mil ou 10 milhões o foco sempre será em conversão e resultados imediatos, quando pensamos nesse formato estamos participando ativamente do crescimento dos nossos clientes, muitos deles começaram pequenos e hoje são anunciantes que geram milhões em negócios todos os meses. A grande diferença do nosso formato para o tradicional é que não estamos interessados em campanhas de construção de marca e branding, isso deixamos para as agências renomadas de comunicação com seus diretores de arte e criativos premiados em Cannes”. – Finaliza o Head de Planejamento

O negócio é certeiro, direcionando todos os esforços para gerar receita imediata para os clientes, quanto mais eles faturam, mais o negócio cresce e conseguem escalonar novas oportunidades de mídia em rádio e Televisão, às vezes o cliente começa em uma cidade e em poucos meses está atuando em nível estadual ou até mesmo nacional, isso é o que move a Alpes, escalar o negócio do cliente e participar do seu sucesso.