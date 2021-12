Websérie mostra depoimento de pessoas com AIDS e linha do tempo da doença

No mês de dezembro, é celebrado o Dia Mundial de Luta contra a Aids

O vírus da AIDS foi descoberto em maio de 1983, na França. Desde então, muitas fake news foram criadas em cima da doença, não revelando aspectos reais de quem convive com ela. Na intenção de alertar e ajudar a população, a Agência Aids está lançando em dezembro a websérie “HIV 40 anos: Aids e suas histórias!”.

O projeto será lançado em dezembro, mesmo mês em que é celebrado o Dia Mundial de Luta contra a Aids (1 de dezembro). A data já é marcada por várias ações de conscientização sobre o vírus. A partir de domingo, 5, a agência lançará episódios do webinário, reunindo especialistas, atividades e até pessoas com HIV/Aids.

A websérie traz a história de três pessoas que vivem com HIV positivo há mais de 30 anos e três com menos de 10 anos

O Secretário de Estado da Saúde, Jean Gorinchteyn, prestigiou o lançamento da websérie, no CineSesc. Ele destacou que tinha acabado de assinar a “Declaração de Paris” que visa ampliar as políticas públicas do estado com o objetivo de zerar as novas infecções por HIV e as mortes devido às complicações da Aids até o ano de 2030.

“Trabalho com HIV há 30 anos, estou empenhado em fazer ações de campanha para destituir o preconceito. Precisamos exigir dignidade e direitos às pessoas com HIV/Aids. Não podemos nos calar. Não admitimos desrespeito”, ressaltou.

A websérie foi concebida pela jornalista Roseli Tardelli, que assina a direção junto com Aline Sasahara. “Quis promover um diálogo entre as gerações. Temos personagens que receberam o diagnóstico quando não existiam tratamentos e a geração atual que lida com mais leveza com a doença que se cronificou com o tempo”, diz Roseli Tardelli.

Os episódios serão disponibilizados no canal do Youtube da Agência Aids. Assista ao resumo, com 33 minutos e não perca os episódios completos. https://youtu.be/R1WDl_5RDjI