“AFTERSUN” recebe quatro indicações ao BAFTA 2023 e está em cartaz nos cinemas do Brasil; saiba mais

As sessões do filme já venderam mais de 45 mil ingressos em todo o Brasil; obra cinematográfica concorre ao “Oscar britânico”

AFTERSUN, de Charlotte Wells, concorre em quatro categorias na 76ª edição do BAFTA, tradicional premiação conhecida como o “Oscar britânico”. O filme segue em cartaz há oito semanas em cinemas brasileiros selecionados (cidades abaixo), com distribuição da O2 Play, distribuidora da O2 Filmes, e está disponível na plataforma da MUBI, distribuidora global e serviço de streaming.

Estrelado pelo ator Paul Mescal (Normal People, A Filha Perdida) e a atriz escocesa de 12 anos Frankie Corio, AFTERSUN estreou mundialmente no Festival de Cannes 2022, onde venceu o French Touch Jury Prize. Também foi reconhecido em 2022 com o Cinevision Award para Melhor Filme de Estreia Internacional, no Festival de Munique, e com os prêmios Grand Prize e Critics Prize no Festival de Cinema de Deauville.



O filme explora como nós, provavelmente, nunca entendemos de verdade a complexidade interior das pessoas que amamos. Em sobreposição a uma história esperançosa de amadurecimento, é um retrato familiar íntimo e pungente, que deixa uma impressão indelével.

Em um resort de férias decadente, no final da década de 1990, Sophie (Frankie Corio), de 11 anos, aprecia um tempo raro junto com seu pai amoroso e idealista, Calum (Paul Mescal). À medida que o mundo da adolescência se aproxima dela, longe de seus olhos, Calum luta sob o peso da vida fora da paternidade.

Vinte anos depois, as lembranças ternas de Sophie de suas férias tornam-se um retrato poderoso e comovente de seu relacionamento paterno, enquanto ela tenta reconciliar o pai que conheceu com o homem que não conhecia, neste soberbo e emocionante longa de estreia de Charlotte Wells.



As sessões do longa-metragem no País já venderam mais de 45 mil ingressos. Nos últimos meses, AFTERSUN tornou-se uma das produções mais aclamadas e comentadas por críticos e principais veículos nacionais. Em exibição em cinemas selecionados nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Niterói, Volta Redonda, Belo Horizonte, Vitória, Brasília, Goiânia, Palmas, Manaus, Rio Branco, Curitiba, Porto Alegre, Fortaleza, Salvador, Recife, Maceió e Aracaju. Consulte a programação local. O filme também está disponível na plataforma da MUBI.

Refletindo o seu sucesso nas telonas, o filme está indicado ao BAFTA 2023 nas categorias de melhor ator (Paul Mescal), melhor elenco (Lucy Pardee), melhor estreia de roteirista, diretor ou produtor britânico (Charlotte Wells) e melhor filme britânico (Charlotte Wells e produtores). A cerimônia de premiação acontece no próximo dia 19 de fevereiro.

O filme foi escrito e dirigido pela cineasta escocesa, autora de três curtas-metragens como estudante, no programa de MBA/MFA de dupla graduação na Universidade de Nova York, com apoio do BAFTA de Nova York e Los Angeles. Charlotte Wells foi destaque no especial 25 Faces of Independent Film da Filmmaker Magazine e integrou o Laboratório de Roteiristas e Diretores do Instituto Sundance de 2020.



Produzido pela PASTEL, Adele Romanski, Barry Jenkins, Mark Ceryak e Unified Theory, Amy Jackson, o drama foi financiado pela BBC Film, BFI (com fundo da Loteria Nacional) e Screen Scotland, em associação com a Tango. AFTERSUN foi desenvolvido com a BBC Film. Os produtores executivos são Eva Yates, para a BBC Film, Lizzie Francke, para BFI, Kieran Hannigan, para Screen Scotland, e Tim Headington e Lia Buman, para Tango.