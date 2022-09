AFROPUNK terá Ludmilla pela primeira vez para agitar o maior festival de cultura negra do mundo

Público do maior festival de cultura negra do mundo terá a artista como uma das atrações principais

Após anunciar o patrocínio ao maior festival de cultura negra do mundo, a Budweiser encontrou a forma perfeita para celebrar a parceria com o AFROPUNK: viabilizar um grande show de Ludmilla para agitar o evento.

A primeira grande edição da América Latina do AFROPUNK no Brasil terá 22 horas de shows e mais de 30 atrações, entre nomes nacionais e internacionais, e acontecerá nos dias 26 e 27 de novembro, no Parque de exposições, em Salvador, na Bahia

Artista da marca, a cantora, assim como Bud, fará sua estreia no evento e se apresentará no palco Gira, no dia 27 de novembro. A primeira grande edição da América Latina do AFROPUNK no Brasil terá 22 horas de shows e mais de 30 atrações, entre nomes nacionais e internacionais, e acontecerá nos dias 26 e 27 de novembro, no Parque de exposições, em Salvador, na Bahia.

“Muito honrada em fazer parte deste evento, que celebra a nossa cultura de forma tão significativa. Vai ser um encontro lindo e necessário de potências pretas de diversas áreas, tanto para nos abraçarmos em comemoração quanto para reunirmos forças para continuarmos lutando. Além disso, nem preciso dizer que vamos nos divertir juntos, né?”, afirma a Ludmilla. “Ser levada pela Budweiser para um evento desses, tão representativo, com tanta gente incrível, de vários segmentos importantes e eu também estar ali é uma realização mesmo, das grandes”, completa.

“Desde quando iniciamos a parceria com a Ludmilla, temos planos para emplacar projetos grandiosos com ela. Viabilizar o show de uma das maiores artistas negras da América Latina no palco do AFROPUNK, na Bahia, não é apenas a realização de um sonho, mas um novo passo de Budweiser nesse nosso compromisso com a cultura brasileira. Temos celebrado a música ao abrir os palcos dos grandes festivais para os artistas, assumindo nosso papel de liderar discussões sobre a pluralidade e ajudando a contar e a celebrar a trajetória dessas pessoas”, comemora Ludmila Kaminskas, Gerente de Cultura e Relacionamento e Branded Content de Budweiser.

O início dos shows nos dois dias de festival será às 19h, com abertura dos portões às 18h.

Serviço

AFROPUNK Bahia 2022

Quando: 26 e 27 de novembro de 2022 (sábado e domingo)

Abertura dos portões: 16h

Início dos shows: 17h

Local: Parque de Exposições (Av. Luís Viana Filho, 1590 – Itapuã, Salvador)

Vendas: site do Sympla