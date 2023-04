Advogado baiano lidera escritório com mais de meio milhão de processos ativos

Sergio Russo Vieira é destaque no maior escritório de advocacia do país

Sergio Rodrigo Russo Vieira é um advogado baiano que, aos 26 anos de idade, deixou sua cidade natal para assumir a direção da filial de um escritório em Manaus. Desde então, Sergio tornou-se sócio-diretor da Nelson Wilians & Advogados Associados, o maior escritório de advocacia do país, segundo a análise 500 das revistas especializadas. O escritório conta com cerca de 2.000 colaboradores e 650.000 processos ativos em sua base.

Após concluir seus estudos em Salvador, Sergio mudou-se para Manaus em 2010 e, desde então, tem ampliado e consolidado a carteira de clientes do escritório. Ele assumiu a filial com apenas oito profissionais e 300 processos ativos em carteira, mas hoje conta com 110 profissionais em seu quadro e cerca de 40.000 processos ativos sob sua condução em curso em todo o país.

Além de sua atuação profissional, Sergio desenvolve trabalhos sociais junto ao GACC e ao 23º AM Grupo Escoteiro Benjamin Constant, além de ter recebido Diploma de Honra ao Mérito pela ALEAM em 2017. Ele também foi membro da Comissão de Sociedade de Advogados de 2016 a 2018, membro do Tribunal de Ética e Disciplina de 2016 a 2018, presidente da Comissão de Sociedades de Advogados Seccional AM de 2019 a 2021 e membro da Comissão Nacional de Sociedades de Advogados do Conselho Federal da OAB de 2019 a 2021.

Recentemente, Sergio foi indicado pela Soberana Ordem da Sociedade Intercontinental de Ciências Humanas, Jurídicas e Sociais para receber a Comenda da Ordem de Honra ao Mérito com Grau de Gran Comendador. Seu histórico pessoal, familiar, acadêmico e profissional foi adquirido em Salvador, algo que ele tem muito orgulho em expor e ressaltar.