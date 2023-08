Advogado “anti-enganação” da web, Roberto Nassif afirma que as redes sociais aproximaram os consumidores de seus direitos

O profissional é conhecido como “o advogado que não deixa a empresa te enganar” por causa das dicas que oferece em seus perfis na internet.

De uns anos para cá, a rede social virou verdadeira ferramenta de negócio no Brasil. Além disso, entre Instagram, TikTok e outras dezenas de sites que proporcionam essas conexões, o network entre prestador e consumidor ficou mais fácil, rápido e assertivo. Prova viva disso é o advogado Roberto Nassif, que atende clientes do Brasil todo e ficou conhecido na web por ser “o advogado que não deixa a empresa te enganar”.

Roberto Nassif acredita que por meio de plataformas digitais, consultas, aconselhamento, informação e orientação podem ser fornecidos de maneira ágil e flexível. Créditos: Divulgação

O slogan acabou pegando e, hoje, ele usa seus perfis na internet que tem milhares de seguidores para dar dicas, mostrar na prática o que pode e o que não pode e explicar como ir atrás de direitos quando alguma coisa não está certa.

A perspectiva do uso do mundo “www” espelha o que ele já defende como o futuro do exercício da profissão, que é o atendimento virtual. Hoje, ele abrange casos no País todo justamente por ter aderido à tendência que é a teleconsulta, tal qual acontece com médicos e outros profissionais da saúde da pandemia, em 2020, para cá.

Para o advogado a combinação de conhecimento técnico e ferramentas digitais, a expansão do atendimento jurídico online promete democratizar ainda mais o acesso à justiça. Créditos: Divulgação

“Com o avanço da tecnologia e a demanda por conveniência, muitos consumidores estão buscando soluções acessíveis e eficientes sem a necessidade de encontros presenciais. Por meio de plataformas digitais, consultas, aconselhamento, informação e orientação podem ser fornecidos de maneira ágil e flexível”, ainda elenca.

“Isso permite que um público mais amplo, incluindo aqueles que talvez não pudessem acessar advogados tradicionalmente, tenham acesso a orientações valiosas para resolver problemas relacionados a direitos do consumidor”, celebra.

Roberto Nassif abrange casos no País todo justamente por ter aderido à tendência que é a teleconsulta. Créditos: Divulgação

“Com a combinação de conhecimento técnico e ferramentas digitais, a expansão do atendimento jurídico online promete democratizar ainda mais o acesso à justiça e moldar o futuro das relações de consumo”, explica também.