“Adriano, Imperador” conta sua própria história em documentário da Paramount+

Série original estreia na próxima quinta-feira (21) no serviço premium de streaming

Para os amantes de futebol e de uma boa história, terá em “Adriano, Imperador”, série documental original, realizada pela Paramount+, motivos de sobra para ficar diante da TV, a partir da próxima quinta-feira (21), para assistir aos três episódios do documentário.

Bastidores da gravação do documentário

Narrado em primeira pessoa pelo próprio jogador, o documentário conta a história de uma das lendas do futebol brasileiro e um dos jogadores mais queridos entre torcedores e jogadores. Ronaldo Fenômeno, Aloísio Chulapa, Petković, Léo Moura e Javier Zanetti participam do programa com comentários acerca da relação com Adriano e, claro, sobre futebol.

Familiares do jogador aparecem no documentário

Familiares de Adriano, como Rosilda Ribeiro, mãe do atleta, e amigos próximos, além de imagens raras do arquivo pessoal da família, que foram cedidas pelo próprio Adriano, estarão presentes no documentário. Os três episódios mostram o Imperador em uma conversa franca e genuína, nos quais revive suas conquistas, suas lutas pessoais, familiares e, acima de tudo, o amor que sempre sentiu pelas suas origens.

“Adriano, Imperador” estreia nesta quinta-feira (21)

Sobre o documentário, Adriano declarou que é muito emocionante ter chegado ao topo do futebol mundial e, agora, após aposentadoria, ter sua trajetória contada para milhões de pessoas. “Um garoto que vem da favela chegar a ser chamado de Imperador é algo importante para mim e para a minha família”, disse.

Adriano, Imperador, na coletiva de imprensa para lançamento do documentário da Paramount+ (Foto: Cleiby Trevisan)

“Adriano, Imperador” é um projeto do Paramount+ desenvolvido pelo VIS Américas, divisão da Paramount, e produzido pela Bananeira Filmes. A direção ficou a cargo de Susanna Lira e codireção de Danielle França. O roteiro é assinado por Amanda Baião, Lobo Mauro, Rafael Spínola e Uirá Catani.

A diretora do documentário Susanna Lira (Fotos: Cleiby Trevisan)

“A grande questão deste documentário é traduzir o Adriano para as pessoas, pois ele é alguém que a imprensa de forma geral gosta de falar, geralmente questões mais superficiais acerca da vida dele. Então, ter tempo para aprofundar e saber a origem de todas as questões dele foi muito importante. As pessoas precisam ser compreendidas. O objetivo dessa série é traduzir o Adriano para uma compreensão maior”, afirma a diretora Susanna Lira.