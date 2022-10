Adriane Galisteu é a convidada especial da 12ª temporada do programa “A Culpa é do Cabral”

Fabiano cambota, nando viana, rafael portugal, rodrigo marques e thiago ventura estarão de volta nesta segunda-feira, na nova temporada do programa mais longevo do Comedy Central com quadros inéditos e participação de convidados especiais

Adriane Galisteu é a convidada especial do episódio de estreia de A Culpa é do Cabral, mesa redonda de humor consagrada pelo quinteto de comediantes formado por Fabiano Cambota, Nando Viana, Rafael Portugal, Rodrigo Marques e Thiago Ventura está de volta para sua 12ª temporada com convidados ilustres e muitas risadas.

Nesta nova temporada, a diversão está mais do que garantida, principalmente pelo novo cenário, totalmente reformulado

O episódio de estreia vai ao ar hoje, 3 de outubro, às 21h, no Comedy Central. Ainda no mesmo dia, o episódio da semana estará disponível no serviço premium de streaming, Paramount+.

Na conversa, os Cabrais querem saber a história de Adriane com a lenda do humor, Jô Soares, que inclui uma aparição pelada na porta dele após uma aposta perdida com Daniella Cicarelli: “Quem perdesse teria que subir pelada no Jô”, confessa. Ela também participa do Jogo do Balão e se aventura no De Frente Com o Cambota.

O episódio de estreia vai ao ar hoje, 3 de outubro, às 21h, no Comedy Central

O tema do programa é: Quem apresenta o apresentador?, com quadros como Amigo da Onça e a estreia de Especialista de Tudo com Livia La Gatto interpretando a especialista no tema do episódio e propondo uma dinâmica com cantadas. Um hit desde a última temporada, o JACA — Jogos Absurdos do Cabral, também está de volta.

Nesta nova temporada, a diversão está mais do que garantida, principalmente pelo novo cenário, totalmente reformulado, pelo retorno do calor da plateia presencial, pelos novos quadros e dinâmicas, além da lista de convidados imperdíveis, incluindo Casagrande, Di Ferrero, Maitê Proença, Marco Luque, Cristina Rocha, Marcos Castro, Diogo Defante, João Pimenta, Victor Ahmar, Renato Albani, Junior Caldeirão.



Ainda no mesmo dia, o episódio da semana estará disponível no serviço premium de streaming, Paramount+

Raquel Real também estreia como repórter digital de A Culpa é do Cabral. Os conteúdos, dentre eles entrevistas, quadros e vídeos com elenco, convidados e especialistas, serão publicados com exclusividade nas redes sociais do Comedy Central ao longo da temporada.