Adriana Sant’anna dispara sobre ig’s de fofoca: ‘’Quando vem ataque, vem cancelamento, eu vou lá e viro o jogo’’

A influenciadora lançou seu documentário onde conta detalhes emocionantes e fortes de sua vida

Sucesso como influenciadora e coach, Adriana Sant’anna lançou seu documentário “Como uma Fênix: A Grande Oportunidade” na última segunda-feira, (15), contando mais sobre a sua história pessoal e profissional até antes da sua participação no BBB11, onde conheceu seu marido, Rodrigão.

Adriana Sant’anna lançou seu documentário “Como uma Fênix: A Grande Oportunidade” na última segunda-feira, (15), contando mais sobre a sua história pessoal e profissional até antes da sua participação no BBB11 — onde conheceu seu marido, Rodrigão.

Em um relato emocionante, ela conta que recebeu diversos ataques após a sua participação, pois as fãs do atual marido não a aceitavam de forma alguma, devido a ela já ter um relacionamento de dois anos fora do confinamento, e as publicidades não a chamavam para absolutamente nada. Até que ela teve a ideia de criar um perfil fake para pedir trabalhos às marcas: “Eu tentava buscar trabalho, e nada acontecia. Até que eu dia, veio uma luz: eu vou me fingir de fã minha e começar a pedir para as pessoas me chamarem para trabalhos. Eu começava ver marcas que já tinham fotografado com outros ex-BBBs e começo a mandar mensagem: ‘Oi, tudo bem, eu sou a Juliana, eu sou fã da Adriana Sant’Anna, vocês não têm interesse em fazer uma campanha com ela…'”.

“Eu chorava, eu sofria muito, me machucava, eu ficava quieta”, relata Adriana

“Eu chorava, eu sofria muito, me machucava, eu ficava quieta (…) estava deixando a opinião do outro parar a minha vida” também desabafa Adriana a respeito do ataque que tem recebido constantemente nos perfis de fofoca do Instagram que está sempre a usando como pauta pejorativa a respeito de suas táticas de marketing digital e vida pessoal. Ela relata que parou de se importar e criou uma estratégia em cima da situação: “Quando vem ataque, vem cancelamento, vem qualquer coisa que as pessoas começam a preparar contra mim, eu vou lá e viro o jogo”. Ela conta que aproveita a boa audiência e convida as pessoas a fazerem seu curso para usar a internet para lucrar e não cuidar da vida dos outros.

Ela conta que aproveita a boa audiência e convida as pessoas a fazerem seu curso para usar a internet para lucrar e não cuidar da vida dos outros

A influenciadora também aproveitou para lançar seu curso gratuito “Primeiros Passos na Influência Digital”. As aulas ao vivo já estão acontecendo até 21 de novembro, às 20h em seu canal no Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCnSIEtItINjZyOaznPS9mqA). Para participar se inscreva através do site (https://www.adrianasantanna.com/primeirospassos/cadastro/orgc).

Assista ao documentário: