Curso gratuito de Adriana Sant’Anna ensinará primeiros passos para influenciadores digitais

O curso acontecerá virtualmente entre os dias 15 e 21 de novembro

A fama pode até chegar da noite para o dia, mas só quem consegue ser um verdadeiro influenciador digital consegue se manter e ter sucesso na internet. É por isso que Adriana Sant’Anna, especialista em marketing de influência, vai ministrar um curso on-line e gratuito revelando as estratégias para quem quer se dar bem na área.

A profissional não fala apenas como especialista de marketing, mas também como quem vive a influência digital. Adriana começou a carreira em 2012, quando bombou compartilhando despretensiosamente algumas dicas de beleza. Com técnicas e as estratégias certas, ela foi crescendo e se tornou um verdadeiro case de sucesso.

Adriana é especialista em marketing de influência nas redes sociais e uma das maiores influenciadoras do país

“Muito se engana quem pensa que influenciadores digitais são somente aqueles com milhões de seguidores. As pessoas preferem seguir pessoas reais em vez de celebridades, pois querem conteúdos mais honestos, autênticos, transparentes, que não sigam a perfeição de um padrão, mas que transmitam verdade”, destaca Adriana Sant’Anna, especialista em marketing de influência.

A influenciadora escreveu o best-seller “Nunca Foi Sorte”

Adriana juntou as técnicas e estratégias que sabe no MIDAS (Método de Influência Digital Adriana Sant’Anna), que é baseado em três pilares: empreendedorismo, influência digital e inteligência emocional. A plataforma digital do curso já tem 15 mil alunos, e apresenta, por meio de vídeos, áudios e e-books, as estratégias utilizadas por ela para conquistar cerca de 5 milhões de seguidores no Instagram.

Adriana começou a carreira em 2012, quando bombou compartilhando despretensiosamente algumas dicas de beleza

Agora, a influenciadora vai ajudar ainda mais pessoas com o curso gratuito que acaba de lançar, o “Primeiros Passos na Influência Digital”. As aulas serão ao vivo e acontecerão de 15 a 21 de novembro, às 20h. “Este é na verdade um curso preparatório para quem quer dar os primeiros passos para aprender a usar o Instagram profissionalmente e quer entender as técnicas para se dar bem nesse jogo. Afinal de contas, não dá para fazer de qualquer jeito: existe uma técnica certa para dar resultado. Já no Midas irei revelar o meu método de influência digital”, conclui.

Para participar, basta se inscrever pelo link: https://www.adrianasantanna.com/primeirospassos/cadastro