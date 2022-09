Adriana Calcanhotto faz show na 26ª edição do Inffinito Brazilian Film Festival, que reúne atores, diretores e produtores em Miami

Até o dia 25 de setembro, o evento exibirá, em formato híbrido, 69 filmes inéditos nos Estados Unidos, com homenagem à produtora Debora Ivanov

A 26ª edição do Inffinito Brazilian Film Festival começou no dia 10 de setembro, no formato presencial, em Miami e segue até 25 de setembro. O evento, realizado em formato híbrido (presencial e online), conta com as presenças da cantora Adriana Calcanhotto, dos atores Eduardo Moscovis (Ela e Eu), Suzana Pires (júri), Bárbara Paz (Por que você não chora?), Monique Alfradique (Bem-vinda a Quixeramobim) entre outros diretores e produtores, além da homenageada do festival, Debora Ivanov.

A homenageada Debora Ivanov

O Inffinito Film Festival é o maior e mais importante festival de cinema brasileiro realizado no exterior. O festival começa com um evento ao ar livre em Miami e marca a volta da mostra competitiva presencial, com exibições no MDC’s Tower Theater Miami, e contou em sua abertura com um show de Adriana Calcanhotto no Miami Beach Bandshell.

Xanddy concert Bandshel em apresentação na edição do ano passado do festival

As já tradicionais mostras virtuais, disponíveis para o público americano, reúnem 57 filmes, sendo 10 documentários e 19 curtas em competição, e 28 em mostras paralelas. De Porto Rico ao Alasca, os filmes serão exibidos através do link – https://www.inff.online, primeira plataforma internacional de streaming dedicada exclusivamente ao audiovisual brasileiro.

As mostras virtuais, disponíveis para o público americano, reúnem 57 filmes, sendo 10 documentários e 19 curtas em competição

O Inffinito Film Festival teve início em 1997 quando Adriana L. Dutra, Cláudia Dutra e Viviane B. Spinelli idealizaram o Brazilian Film Festival em Miami, no ano em que foi promulgada a Lei do Audiovisual, que tirou as produções nacionais da estagnação e impulsionou no Brasil o movimento da Retomada. De lá para cá, elas realizaram 88 festivais em 13 cidades no mundo: Nova York, Vancouver, Londres, Roma, Madri, Barcelona, Frascati, Milão, Buenos Aires, Montevidéu, Bogotá, Canudos e Miami, e exibiram mais de 2000 filmes nacionais para um público maior de 2 milhões de pessoas.