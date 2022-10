Adriana Bombom, Valéria Valença, Aline Malafaia, Nicole Bahls e pacientes com câncer de mama, juntas, em desfile para o Outubro Rosa

As mulheres vão estar juntas na mesma passarela para fazer um alerta pelo auto-exame e o diagnóstico precoce da doença

O câncer de mama é uma doença que no Brasil, depois dos tumores de pele não melanoma, é o tipo mais incidente em mulheres de todas as regiões. Só para este ano, foram estimados pelo INCA, 66.280 novos casos.



“Esse tipo de câncer fragiliza a identidade feminina não apenas por ser uma doença que acomete a mama e na maioria dos tratamentos leva à perda dos cabelos, por exemplo, mas principalmente porque coloca quem cuida em condição vulnerável para ser cuidada, a mulher, principal pilar de uma família”, comenta Aylla Amancio.

Aylla é idealizadora do desfile beneficente que colocará 12 pacientes oncológicas em destaque pelos corredores do Vogue Square Shopping.



“No dia 13 de outubro, essas mulheres viverão a experiência de percorrer passarelas por um dia como modelos de superação para provocar alerta de autocuidado e reflexão sobre a vida”, conta a organizadora.



As modelos entrarão em grande estilo, carregando além da esperança, uma bolsa da grife carioca Andória Acessórios, que escolheu a data para o lançamento da nova coleção de peças em couro legítimo, cuja parte da venda será revertida à Rio Abrace, Instituição de Assistência Social, Filantrópica e Educacional, que atua no Rio de Janeiro desde 2009, voltada às mulheres que enfrentam o câncer de mama, tendo pelo menos 210 atendidas diariamente.



Na plateia, dezenas delas acompanharão esse momento marcante de reconhecimento e conscientização. “Convidamos um número limitado, considerando as condições de cada uma de participação em razão do estágio da doença, do tratamento e dos riscos, porém, juntas, elas representam mulheres do Brasil inteiro que lutam contra o câncer de mama”, diz Aylla, head da Sant’Ajuda, agência que atua voluntariamente no evento assim como outros parceiros como Amauri Guedes Coiffeur, responsável pelo cabelo e maquiagem das modelos.

O evento é aberto ao público e contará com a presença especial de muitas celebridades, entre elas, Adriana Bombom, Valéria Valença, Aline Malafaia, Nicole Bahls, a delegada Paula Mary e a atriz Gabi Amaral.



“A ideia é que cada uma dessas mulheres seja recebida por uma personalidade que seguirá com elas de mãos dadas por todo o desfile como simbolismo de que elas não estão sozinhas, ou seja, estão sendo abraçadas pela Instituição que as acolhe e de mãos dadas com todos nós”, explica Aylla.

Ao final do evento, as convidadas de honra participarão de um coquetel com a participação das artistas que apoiam a iniciativa e o shopping, que cede o espaço ao desfile, também abre espaço para que a coleção de bolsas permaneça exposta para incentivar a contribuição voltada ao tratamento de muitas mulheres em condição de vulnerabilidade social na luta contra a doença.



Serviço:

Dia: 13/10, às 18h00

Shopping Vogue Square – Av. Das Américas, 8585. Barra da Tijuca, RJ.