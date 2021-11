Psicóloga Adriana Aguilar lança livro com dicas para ter um Love Story

Adriana propõe neste livro alguns comportamentos que podem contribuir para se viver um bom relacionamento amoroso, diante de tempos tão turbulentos

Adriana Aguilar Mendes Lodi (56), graduada em Psicologia Clínica pela UFMG. Terapeuta e Formadora na Abordagem Sistêmica, com ênfase na Filosofia de Bert Hellinger – Constelação Familiar. Pós graduada em Violência Doméstica, pela USP (2007), também tem Formação em “Terapia de Família e de Casal” pela Equipsis – BH (2000), e ainda, inda possui formação e especialização em Constelações Sistêmicas pela FTA – Faculdade de Tecnologia Avançada e Instituto Vera Bassoi.

É cofundadora, junto à Ercília Gonçalves, do Circular – Centro de Estudos e Atendimentos Sistêmicos – Instituto de Formação em Terapia Familiar Sistêmica e sua extensão: Nexusss Workshops , segmento realizador de Práticas Sistêmicas em contextos diversos, a exemplo do “Projeto Flor da Manhã” – Pedagogia Sistêmica nas Escolas.

Adriana também atua como escritora na sua área. Ela é coautora do livro Psicologia: Campo de Atuação, Teoria e Prática – organização de Cynthia Ladvocat, Ed. Book Link e autora do Livro Seu Lugar, Sua Força – Posturas Sistêmicas para o Sucesso, Adelante/Gulliver Editora. Finalmente, é criadora do Método DPS – Desenvolvimento de Posturas Sistêmicas, metodologia própria de autodesenvolvimento.

O seu mais recente trabalho se apresenta na forma de um novo livro chamado: Bem Casados – 21 Cs, 1001 csss e o Alfabeto Secreto do Casal. Sabemos, inicialmente, que somos todos aprendizes na arte de amar, pois a assimetria de cada vivência e os desafios do dia-a-dia nos fazem repensar sobre os caminhos e descaminhos de uma historia de amor bem sucedida.

“Como qualquer empreendimento, é cheio de “sucessos” e de “fracassos”, nomes pomposos que damos para a arte de experienciar e aprender sempre com o real, com o possível e com o surpreendente, que nos faz crescer com tudo que é vivenciado”, afirma Adriana, que propõe neste livro alguns comportamentos que podem contribuir para se viver um bom relacionamento amoroso, diante de tempos tão turbulentos.

O núcleo familiar parte de um casal, que traz consigo raízes diferentes para construir esta nova casa, é importante salientar que o respeito aos princípios que cada um traz de sua árvore genealógica é fundamental. Só com respeito a esses princípios é possível a construção de um ambiente familiar feliz. É sobre esse ser Feliz no relacionamento, que o livro traz diversos passos a serem seguidos por todo aquele que procura construir uma família com base sólida, feliz e com vontade de transmitir amor para os seus descendentes.