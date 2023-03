Adalberto Salgado Junior revela como ergueu seu patrimônio milionário

Com visão empreendedora e foco no Mercado Imobiliário, Adalberto conta detalhes da sua trajetória de sucesso

Adalberto Salgado Junior é um dos homens mais bem sucedidos do estado de Minas Gerais. Formado em Administração de Empresas, o empreendedor conta que aprendeu a lidar com as finanças e o mercado financeiro logo cedo.

Um dos homens mais ricos de Minas Gerais revela como conseguiu acumular patrimônio milionário



O segredo, segundo ele, é ter olhos atentos ao que acontece em todos os ramos de negócios: “Meu foco é o mercado imobiliário, mas para este ramo ir bem ele depende de várias outras questões que fazem a economia girar. Então uma dica para quem está começando no mundo dos negócios é não olhar apenas a sua frente e sim em volta”, filosofa.

Mesmo com experiência em várias áreas, Adalberto Salgado Júnior, resolveu focar no Mercado Imobiliário



Sua história começou cedo e essa é a outra dica de Adalberto: “Eu sempre tive uma visão empreendedora. Comecei a trabalhar na loja do meu pai e lá quis aprender sobre todos os processos até que vi que a parte financeira era a que realmente eu gostava, mas para isso acompanhava todos os serviços que funcionavam na loja”, relata.

“Olho do dono engorda o gado”, para Adalberto Salgado Júnior, esse ditado popular é um dos segredos para os empreendedores





Aos poucos, Adalberto foi entendendo quais lugares de Juiz de Fora, em Minas Gerais, iriam valorizar mais e foi investindo em imóveis. Hoje sua empresa foca em vendas e aluguéis de imóveis no país.



Adalberto tem experiência no mercado de combustíveis, no mercado de incorporação imobiliária e no mercado de capitais, em ações e CDBs. Apostou em aplicações em bancos médios e de logo prazo, em um momento em que os juros no Brasil tinham taxas reais muito mais altas do que o momento atual.



Hoje, além das aplicações no mercado financeiro, continua a atuar na compra e venda de imóveis, adquirindo terrenos para fazer incorporações, focando no comercial. Sua empresa chegou a incorporar, somente na cidade de Juiz de Fora, mais de 1000 unidades.



“Mas, a maior e melhor dica que eu posso dar para quem está começando na área é: tenham seus momentos de diversão, mas nunca deixem que eles sejam maiores que o trabalho. O olho do dono é o que engrandece o negócio. Até hoje eu trabalho, cuido de tudo, faço minhas negociações e conto nos dedos as vezes em que realmente posso tirar férias com a minha família no ano”, finaliza.