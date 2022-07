Acredite em um futuro melhor: Nubank lança campanha especial com Emicida

Um dos maiores artistas da atualidade é a estrela da ação, que inclui também vídeos com histórias reais de clientes

O Nubank, uma das maiores plataformas digitais de serviços financeiros do mundo, lança sua nova campanha de marca com alcance nacional. Com a assinatura “O futuro acontece um passo de cada vez. Pode acreditar”, o Nubank dá continuidade ao conceito iniciado em 2021 sobre escolhas para o futuro e conta com um nome de peso para estrelar a ação: o artista Emicida é o protagonista da primeira peça e empresta o sucesso “Levanta e Anda” como trilha sonora.

A parceria entre o músico, empresário, escritor e apresentador e o Nubank foi anunciada em agosto do ano passado. “É uma honra poder contar com o Emicida, que é o maior contador de histórias do Brasil, para estrelar a campanha”, explica o CMO do Nubank, Arturo Nuñez. No vídeo, que pode ser assistido neste link, Emicida relata momentos marcantes de sua carreira e como acreditar no seu futuro o trouxe até aqui, ainda longe de qualquer linha de chegada. Ele faz referência ainda a pessoas que foram fundamentais em sua trajetória, como o seu irmão e empresário, Evandro Fióti, que é CEO da Laboratório Fantasma e também participa do vídeo da campanha.

Disponível na íntegra no YouTube, campanha é inspiradora e convida as pessoas a acreditarem em um futuro melhor

A produção contém surpresas escondidas, os chamados easter eggs, sobre a trajetória do Emicida que reforçam como pequenos detalhes do presente são parte importante do futuro. E, nas redes sociais, as pessoas poderão trocar ideias sobre os significados dos detalhes escondidos. “A campanha é mais um passo para mostrar a nossa potência como marca, que vai muito além de apenas uma empresa de serviços financeiros. Queremos, cada vez mais, empoderar as pessoas, fazendo parte do dia a dia e do estilo de vida delas em seus mais diferentes planos e necessidades, com nosso crescente portfólio de produtos”, completa Nuñez.

Histórias reais

Além do filme com Emicida, a campanha lança outros cinco vídeos inspirados em histórias reais, relatadas pelos milhões de clientes do Nubank que falam sobre a marca nas redes sociais e que serão narradas pelo artista. Essas narrativas foram identificadas por meio de um cuidadoso trabalho de escuta ativa das redes sociais da marca e reforçam como as conquistas do presente têm um peso enorme na construção do futuro. “Se na última campanha buscamos inspirar falando sobre as escolhas e planos para o futuro, agora queremos conectar com milhões de pessoas sobre celebrar as pequenas e grandes vitórias da vida e acreditar no potencial das pessoas”, afirma Arturo.

Transporte público foi escolhido como ambiente para gravação da campanha

Seja ao pagar um boleto ou realizar o sonho de abrir o próprio negócio, a campanha estimula a celebração de cada momento e acreditar no futuro que é construído no agora, com o Nubank participando desses momentos importantes, impactando a vida de milhões de pessoas.

As peças, desenvolvidas pela agência Wieden+Kennedy e o Nubank, terão alcance nacional nas redes sociais e nos meios digitais e serão veiculadas também na TV em horário nobre. Também é possível conferir a campanha na íntegra no canal do YouTube do Nubank.