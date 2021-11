Ações sociais e show de luzes são atrações de Natal em shopping de Curitiba

“Natal de Encher os Olhos e o Coração” é o tema de fim de ano no Shopping Estação

O mês de novembro chegou e com ele os preparativos para o Natal, mês de paz, reflexão e muito amor. Após uma pandemia difícil que fez com que o mundo inteiro precisasse se isolar, o Shopping Estação quis trazer uma mensagem positiva e atrações encantadoras para este Natal. Contando com ações sociais e shows de luzes, essa data tem tudo para ficar marcada na história de Curitiba-PR.

O shopping está sempre inovando para levar o melhor entretenimento e lazer para Curitiba-PR

Pela primeira vez a capital do Paraná receberá um show de luzes na fachada e a fábrica de brinquedos do Papai Noel. Os moradores e turistas também vão apreciar uma decoração fantástica e temática, onde as famílias poderão tirar fotos e a criançada brincar muito. Isso tudo poderá ser conferido a partir do próximo sábado, 6, no Shopping Estação, a partir das 10h.

O Natal do Shopping Estação contará com a fábrica de brinquedos do Papai Noel

Neste ano, o tema do Natal do Shopping Estação é um “Natal de Encher os Olhos e o Coração”, uma linda mensagem que a equipe quer transmitir para cidade, junto a uma programação história e inédita. Para que todos possam aproveitar esse momento, o shopping também terá atendimento especial para autistas, visitas guiadas para deficientes visuais e atendimento com intérprete de libras.



A icônica fonte do Shopping Estação também ganhará destaque, receberá iluminação de led e ficará ainda mais instagramável

“A data mais esperada do ano chegou e com espírito de renovação, de retomada. O Estação é um espaço de entretenimento e uma referência para os curitibanos, que sempre encontrarão aqui atrações para toda a família se reunir e se divertir. Com essa super programação, nosso objetivo é que as pessoas se sintam bem, voltem para casa com a energia renovada e com o espírito natalino nos corações”, comenta Patrícia Rodrigues, gerente de marketing do Shopping Estação.

Além de todas essas atrações especiais, o Shopping Estação também terá apresentações musicais e, é claro, a visita do bom velhinho. Com isso, a programação do local será incluída na programação oficial do Natal de Curitiba.