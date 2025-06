Acesso Saúde: Transduson amplia o acesso a exames médicos com qualidade e agilidade

Dados de 2022 do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS) mostram que cerca de 34% dos brasileiros não estão cobertos pela Estratégia de Saúde da Família (ESF), programa essencial do SUS. Esse número revela uma triste realidade que atinge, principalmente, cidadãos das classes C, D e E, que acabam sem o suporte básico necessário para cuidar da própria saúde.

Diante desse cenário, a Transduson Medicina Diagnóstica Avançada, com sede em Carapicuíba e unidade também em Alphaville/Barueri, criou o Acesso Saúde — um programa inovador que adota o modelo pay-per-use (pagamento por uso). Sem mensalidades, a proposta permite que mais pessoas tenham acesso a exames médicos de qualidade, com possibilidade de financiamento para facilitar ainda mais o atendimento.

“Nós democratizamos o diagnóstico médico de excelência, garantindo às pessoas o cuidado com a saúde no momento certo”, destaca a Dra. Luciana Dias, fundadora e presidente da Transduson.

O Acesso Saúde foi idealizado com foco nas classes C, D e E, oferecendo agilidade no agendamento de exames e análises clínicas em clínicas e laboratórios de alto padrão, com valores acessíveis ao bolso da população.

Com mais de 30 anos de atuação, a Transduson se consolidou como referência em diagnóstico por imagem e análises clínicas, aliando tecnologia de ponta, segurança nos procedimentos e um corpo clínico altamente qualificado. Um dos grandes diferenciais é a rapidez nos agendamentos e na entrega dos resultados, sem comprometer a qualidade dos serviços.

“É importante reforçar que o Acesso Saúde não é um plano de saúde, mas sim uma solução acessível para quem precisa de um diagnóstico preciso. Combinamos excelência médica, inovação e tecnologia para garantir que ninguém deixe de cuidar da saúde por falta de recursos”, complementa a Dra. Luciana.

Com uma estrutura moderna, a Transduson é certificada com ISO 9001 e ONA Nível 3 (Excelência) — o mais alto nível de qualidade e segurança assistencial no Brasil — e integra o seleto grupo da ABRAMED (Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica), o que reforça seu compromisso com a saúde e o bem-estar da população.

Saiba mais sobre o programa Acesso Saúde e os serviços oferecidos pela Transduson acessando: www.transduson.com.br