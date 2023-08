Açaí Puríssimo e Açaí Amazonas Unem Forças para Criar a Maior Rede de Franquias com Fazenda Própria

A nova parceria promete rastreabilidade completa e uma experiência única de açaí

As gigantes do mundo do açaí, Açaí Puríssimo e Açaí Amazonas, anunciaram oficialmente sua fusão, marcando uma transformação sem precedentes na indústria de açaí. A união dessas duas potências resultou na criação da primeira rede de franquias com fazenda própria do fruto, posicionando-se como líder no mercado mundial.

Do Cultivo à Tigela: Açaí Puríssimo e Açaí Amazonas Revolucionam o Setor com Fazenda Própria

Com mais de 1400 hectares de açaí irrigados, a Açaí Amazonas estabeleceu-se como a maior fazenda de açaí do planeta, operando com eficiência e tecnologia em suas duas fazendas situadas na cidade de Óbidos, Pará. A integração dessa capacidade de cultivo em larga escala permitirá que a nova entidade ofereça aos clientes uma ampla variedade de produtos de açaí puro, com garantia de rastreabilidade e autenticidade.

Açaí Puríssimo e Açaí Amazonas Unem Forças: Nasce a Maior Rede de Franquias com Fazenda Própria

Cayo Costa, sócio fundador da Açaí Puríssimo, afirmou que a fusão representa um momento transformador na indústria, combinando as forças únicas de ambas as empresas para oferecer a melhor experiência possível aos clientes. “Nossa visão compartilhada de qualidade, processos eficientes e autenticidade nos impulsiona a elevar os padrões e redefinir o que os consumidores podem esperar do açaí”, disse Costa.

A Açaí Puríssimo, reconhecida como a melhor rede de açaí puro do Brasil, já se destacava por sua qualidade superior e compromisso com produtos autênticos. Sua fusão com a Açaí Amazonas, uma produtora moderna e sustentável, eleva ainda mais os padrões de qualidade. Cristiano Vaccaro, proprietário da fazenda Açaí Amazonas, compartilhou sua confiança de que a nova parceria garantirá que cada tigela de açaí ofereça uma experiência única e excepcional para os clientes.

A nova rede pretende continuar sua expansão, levando açaí puro de qualidade para todo o país. A fusão não só amplia a gama de produtos oferecidos, desde os clássicos até inovações saborosas, mas também fortalece o compromisso de entregar excelência aos clientes.

A indústria de açaí está prestes a testemunhar uma mudança histórica à medida que Açaí Puríssimo e Açaí Amazonas se unem para oferecer um açaí puro e autêntico, desde a origem até a tigela. Com uma fazenda própria de proporções globais, essa fusão promete revolucionar o mercado, proporcionando aos consumidores uma experiência inigualável em termos de qualidade, sabor e origem.