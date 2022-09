Abrata e Viatris promovem a Campanha ‘Bem Me Quer, Bem Me Quero’

Entre as iniciativas está a exibição de vídeo em salas de cinema de várias cidades do país

As consequências para a saúde mental por conta da pandemia da Covid-19 já são visíveis. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), houve um aumento de 25% na prevalência de ansiedade e depressão em todo o mundo. De acordo com a OMS, o Brasil lidera o ranking de casos de depressão na América Latina – mais de 11,5 milhões de brasileiros sofrem com a doença – e ocupa o topo do mais ansioso do mundo – cerca de 19 milhões de pessoas têm transtorno de ansiedade no país².

A Viatris e a Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Transtornos Afetivos (ABRATA) lançam pelo segundo ano consecutivo a campanha “Bem Me Quer, Bem Me Quero: Cuidar da sua saúde mental é um exercício diário”. Com o objetivo de conscientizar a população sobre depressão, ansiedade e prevenção ao suicídio por meio da valorização do autocuidado e do equilíbrio na rotina, a campanha acontece durante o Setembro Amarelo – mês voltado à prevenção do suicídio.

Entre as ações realizadas está a exibição de um filme em 14 salas de cinema de diferentes cidades brasileiras. Com a produção da Kuarup, o vídeo faz uma metáfora ao comparar a rotina de uma pessoa com depressão com a de um lutador, em que a cobrança exagerada pode nos fazer sentir impotente e, por outro lado, a rede de apoio nos ajuda a levantar.

Veja o filme no canal do YouTube da Abrata: