Abertura do Festival de Cinema Italiano reúne celebridades em São Paulo e anuncia exibições por todo o Brasil

Cerimônia aconteceu no auditório do Ibirapuera Oscar Niemeyer na última quinta-feira (3) com apresentação de Mariana Ximenes. O festival se estende por outros estados

Os filmes internacionais que fogem da fórmula hollywoodiana, tem conquistado cada vez mais os brasileiros. O cinema italiano com suas paisagens históricas e exuberantes e com linguagem criativa é, sem dúvidas, cativante. Para tornar os filmes originais da terra da mama ainda mais populares, aconteceu na última quinta-Feira (03), a cerimônia de abertura do Festival de Cinema Italiano no Auditório do Ibirapuera Oscar Niemeyer em São Paulo. A noite começou com um Welcome Drink para os convidados, seguido da cerimônia apresentada pela atriz Mariana Ximenes.

Atriz Mariana Ximenes aposta em look ousado para apresentação da abertura do Festival de Cinema Italiano

O evento se seguiu com alguns agradecimentos e apresentações, realizadas pelo Representante da Pirelli, patrocinadora oficial do evento. Além claro, das participações do Diretor da Câmara Ítalo-Brasileira, Nico Rossini, e da diretora e curadora do Festival de Cinema Italiano no Brasil, Erica Bernadini.

Nascido de uma iniciativa promovida pela Câmara de Comércio Italiana de São Paulo em colaboração com a Embaixada da Itália, o filme selecionado para exibição na abertura do Festival, foi o premiado I FRATELLI DE FILIPPO (Os Irmãos De Filippo), de Sergio Rubini, vencedor em 2022 do David di Donatello de melhor trilha sonora.

Cerimônia solene aconteceu do auditório do Ibirapuera em São Paulo, mas as exibições serão estendidas em todo país

O longa que traz o ator Giancarlo Giannini, no elenco, no papel do famoso comediante Eduardo Scarpetta, apresenta o drama da história de 3 irmãos bastardos, que juntos transformam suas dores e tristezas em arte. Essa Incrível história se passa na cidade de Nápoles, no começo do século passado.

A edição de 2022 do Festival de Cinema Italiano, é totalmente gratuita e tem início dia 04 de Novembro e vai até 04 de Dezembro a presencial e online, e exibirá, ao todo, 33 longas entre inéditos e a retrospectiva Musas do Cinema Italiano. As sessões on-line devem ser acessadas no site do próprio evento:

Neste ano, a versão presencial selecionada do Festival acontecerá em 49 salas em cerca de 38 cidades do país, e contará com os longas NOSTALGIA, de Mario Martone (em sessões especiais), SICCITÀ, a comédia ACQUA E ANICE (Água e Anis), IL BAMBINO NASCOSTO (O garoto escondido) e CALCINCULO (Carrossel).

As animações YAYA E LENNIE: The Walking Liberty, o drama I GIGANTI (Os Gigantes) e IL COLIBRÌ (O Colibri). Além, dos também indéditos L’OMBRA DEL GIORNO (A Sombra do Dia), COMEDIANS; TOILET; HILL OF VISION – L’INCREDIBILE STORIA DI MARIO CAPECCHI (Hill of Vision – A Incrível História de Mario Capecchi); IM)PERFETTI CRIMINALI ((Im) Perfeitos Criminosos); GHIACCIO (Gelo), SETTEMBRE (Setembro); PRIMA DI ANDARE VIA (Antes de Partir), e I FRATELLI DE FILIPPO (Os Irmãos De Filippo). Entre Outros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Mariana Ximenes chama atenção por sua desenvoltura e carisma

Lista das cidades participantes:

Campinas (SP), Cuiabá (MT), Mococa (SP), Porto Velho (RO), Porto Velho (RO), Rio Claro (SP), Santos (SP), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Barbacena (MG), Jacutinga (MG), Juiz de Fora (MG), Montes Claros (MG), São João Del Rei (MG), Uberaba (MG),Uberlândia (MG), Búzios (RJ), Niterói (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Teresópolis (RJ), Curitiba (PR), Joinville (SC), Nova Venezia (SC), Fortaleza (CE), Recife (PE), Salvador (BA), São Luís (MA), Brasília (DF), Anápolis (GO), Belém (PA), Caldas Novas (GO), Goiânia (GO), Itumbiara (GO), Jataí (GO), Manaus (AM), Caxias do Sul (RS), Passo Fundo (RS), Porto Alegre (RS), e Santa Maria (RS).