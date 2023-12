A Vida Como Ela É… renasce: nova coletânea de Nelson Rodrigues resgata contos inéditos dos Anos 1950

Em uma surpreendente reviravolta literária, a obra imortal de Nelson Rodrigues, ‘A Vida Como Ela É…’, ressurge das páginas empoeiradas da história para encantar novas gerações. A editora Nova Fronteira traz à luz 25 histórias inéditas, cuidadosamente pesquisadas e compiladas em uma coletânea que promete ser um marco na literatura brasileira.

As origens dessas crônicas remontam à década de 1950, quando Nelson Rodrigues brilhava nos jornais Última Hora e Diário da Noite, desafiando convenções e conquistando leitores ávidos por tramas envolventes. Com o passar dos anos, o autor consolidou seu legado, transferindo a coluna para diferentes veículos e inspirando diversas formas de adaptação, desde narrações radiofônicas até versões em revistas ilustradas.

A pesquisa para esta edição especial não foi tarefa fácil. Um minucioso levantamento foi realizado em coletâneas organizadas por outras editoras, como Companhia das Letras e Ozon Editor, para garantir que nenhum conto fosse esquecido. O desafio foi ampliado pela peculiaridade de Nelson Rodrigues, que muitas vezes publicava seus textos sob títulos diferentes.

O prefácio assinado por Paulo Werneck, destacado escritor e crítico literário, ressalta a atualidade das tramas de Rodrigues e sua habilidade única de desafiar tabus. Werneck destaca que a leitura desses novos textos será um deleite para escritores e tradutores, revelando a maestria com que Nelson brincava com as palavras.

Além das histórias magnéticas que exploram temas como ciúme, obsessão e dilemas morais, a coletânea destaca a coragem de Nelson Rodrigues em quebrar tabus à luz do dia. Uma lição que, segundo Werneck, permanece tão relevante hoje quanto há seis décadas.

Em um país que mudou drasticamente desde os anos dourados do autor, ‘A Vida Como Ela É…’ mantém-se como um tesouro literário atemporal. Esta coletânea, uma oportunidade imperdível para fãs e iniciantes, promete imortalizar o legado de Nelson Rodrigues e reintroduzir seu universo único aos leitores contemporâneos.