A Viagem de Pedro, com Cauã Reymond, estreia no Telecine

Ator produz e interpreta Dom Pedro I no longa que marca a estreia da diretora em obras históricas

Na segunda, 17 de outubro, estreia no Telecine Premium o longa A Viagem de Pedro, que levará o público para uma volta pelo tempo, direto para 1831.

Em 2022, ano em que é celebrado o bicentenário da Independência do Brasil, a cineasta Laís Bodanzky aborda no longa questões importantes de gênero e raça, e a vida privada do imperador português, interpretado por Cauã, que também é um dos produtores do filme.



A Viagem de Pedro estreia dia 17, às 22h, no Telecine Premium

A trama descontrói a imagem de herói do ex-imperador ao explorar sua viagem de fuga do Brasil rumo à Europa, em busca de um lugar e uma pátria.

Dirigido por Laís Bodanzky e formado por grande elenco, A Viagem de Pedro reúne ainda Rita Wainer, Welket Bunguê, Victória Guerra, Isac Graça, Isabél Zuaa e Sergio Laurentino.



A diretora Laís Bodanzky durante filmagens do longa

Produzido por Biônica Filmes, Buriti Filmes e O Som e a Fúria (Portugal), o longa conta com coprodução da Globo Filmes, patrocínio do Telecine e distribuição da Vitrine Filmes.