A Vaninha que o Brasil ama: multifacetada e poderosa

Poucas pessoas no meio artístico podem ostentar o amor e carinho que Vaninha Compan possui. Tendo portas abertas em diversas emissoras, ela também é produtora e assessora de influenciadoras famosas. Engana-se quem pensa que para por aí, há dois anos em meio a poderosa decidiu empreender.

Há 16 anos no Rio de Janeiro, ela já abriu diversas portas através do seu trabalho. Com força, dedicação e garra, ela esbanja a alegria de viver com foco no amor e cuidado com a família. Ainda durante o auge da pandemia da Covid-19, ela decidiu abrir uma loja física, no Mato Grosso do Sul, a Compans. Vaninha conta que não foi nada fácil empreender neste cenário, mas que todo esforço vale a pena. Pois, além de empregar parte da família, ela possibilita que mais pessoas tenham o seu sustento.

Numa verdadeira jornada da mulher atual, ela é figurinista, assessora, colunista e empresária. Além de ser mãe e esposa de Marcelo há dez anos. Apesar de conviver diretamente e diariamente com o mundo dos famosos, ela é totalmente pé no chão ao afirmar que primeiro vem Deus, depois a família, e então o trabalho. Embora tenha invertido a ordem anteriormente, ela sabe que no momento, o que mais importa é a família, especialmente o filho Lucas que recentemente foi diagnosticado com TEA (Transtorno de Espectro Autista).

A verdade é que ela conquistou não só o mundo dos famosos, mas todo o Brasil com o seu carisma e autenticidade no modo “Vaninha Compan de ser”.