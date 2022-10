A “Princesa do Arrocha” Nethynha Bardo estreia o primeiro show em sua cidade natal

Apresentação em Maruim/SE contará com a participação de Mikael Santos, DJ Evandro e do convidado especial e internacional e jurado do programa “Canta Comigo”, Axel



Os moradores de Maruim, em Sergipe, têm motivos de sobra para comemorar. Nethynha Bardo, a “Princesa do Arrocha” lança seu primeiro show, no próximo dia 7 de outubro, às 22h, no Clube Municipal da cidade.

A apresentação contará com a presença de Mikael Santos, DJ Evandro e do convidado especial internacional e jurado do programa “Canta Comigo”, Axel.

Nethynha Bardo levantou duas vezes consecutivas os 100 jurados do reality musical ‘Canta Comigo 3’, da Record TV. O Brasil ficou apaixonado com as suas impressionantes e poderosas apresentações, que agora tem o seu especial disponível em Pay Per View sob a chancela da Nucafe Records.

“Beijo com Mordida” é a música de lançamento do especial “Eu sou Nethynha Bardo”, com mais de 1 hora de duração. Esta apresentação, além de disponível em Pay Per View, está também em seu site: www.nethynhabardo.com .

O ingresso a estas plataformas também disponibiliza acesso às músicas inéditas, lançadas mensalmente, além de fotos e mais conteúdo exclusivo em vídeo.

Nethynha interpreta também as músicas que a levou ao reality: “Asa Branca”, “Abandonada por Você”, “Boate Azul” e “Disparada”; além de clássicos da música brasileira como “Me Deixa em Paz”, eternizado pela voz de Monsueto e aqui numa versão muito especial em dueto com o filho dele, Marcelo Tchakabum.

Natural de Maruim, Sergipe, Nethynha Bardo desde cedo sonhou em ter um lugar nos palcos do mundo. Depois de um percurso por bandas de baile, apresentações solo e competições musicais locais, foram as suas participações arrebatadoras na 3ª temporada do “Canta Comigo” que despertaram a atenção de Axel – jurado português, cantor premiado e reconhecido internacionalmente, com 37 anos de carreira, que durante as gravações da final do reality a convidou para fazer parte do leque de artistas representados pela Nucafe Records.

A gravadora com sede em Portugal e com catálogo de distribuição mundial, tem agora o prazer e privilégio de apresentar ao mundo o talento e a garra da Princesa do Arrocha, Nethynha Bardo, que desde que saiu do “Canta Comigo” tem-se desdobrado em presenças televisivas em diversas emissoras de vários estados promovendo o seu trabalho e voz arrebatadora. IMS