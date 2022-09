A mineira Monte Verde se destaca como destino para observação de aves, com suas mais de 250 espécies

Com natureza exuberante, distrito de Camanducaia abriga grande diversidade e é um local privilegiado para prática do birdwatching na Serra da Mantiqueira

O distrito de Monte Verde, situado a mais de 1,6 mil metros de altitude na Serra da Mantiqueira, no sul de Minas Gerais, tem como um de seus principais atrativos a natureza exuberante. É também um local privilegiado para a observação de aves.

Gavião-pega-macaco, ave rara encontrada na natureza exuberante de Monte Verde Foto: André Menini

De acordo com o portal WikiAves, um dos mais respeitados entre os sites que catalogam informações sobre este tipo de animal, a última pesquisa realizada em Monte Verde apontou a existência de 261 espécies, sendo que 258 delas puderam ser registradas em fotografias.

O ornitólogo André Menini

A procura pela prática do chamado birdwatching tem sido crescente em Monte Verde, que está localizada em uma área de Mata Atlântica com uma vegetação rica e com clima típico de altitude, uma condição geográfica propícia para muitos pássaros viverem, conforme explica o ornitólogo André Menini. “Por fazer parte da Serra da Mantiqueira, em uma grande cadeia de montanhas, Monte Verde tem variados pontos que são um abrigo para diversas espécies que evoluíram nessas altitudes, onde alguns passarinhos só podem ser vistos em muito por conta da umidade e do clima local. Acaba sendo um lugar especial, porque o distrito possui várias vegetações que são muito importantes para diversos grupos de aves, principalmente as florestas de araucárias”, ressalta.

Macho de Tangara cayana

Rebecca Wagner, presidente da MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região), destaca que o distrito de Camanducaia tem recebido com frequência a visita de turistas e profissionais do ramo que chegam por conta do grande número de aves que podem ser vistas na natureza local. “Neste período de fim de inverno e início de primavera, período no qual a maioria dos pássaros costuma se acasalar na região, nós temos um aumento de turistas que buscam Monte Verde para observar pássaros, ou passarinhar, como a prática também é chamada”, conta Rebecca.

Rebecca Wagner, presidente da MOVE

Segundo André Menini, o período entre agosto e dezembro é considerado o melhor para o birdwatching porque os pássaros ficam mais ativos durante essa época de acasalamento. “Tem muitas árvores nestas altitudes que são especiais para algumas aves, como papagaio-de-peito-roxo, gavião-de-sobre-branco, gavião-pega-macaco, grimpeiro e o caneleirinho-de-chapéu-preto, espécies que precisam de grandes áreas conservadas, e especialmente com altitudes, para poderem existir”, diz o ornitólogo.



Saíra-douradinha é uma das espécies que podem ser encontradas em Monte Verde

Foto: André Menini

“E podemos encontrar em Monte Verde outros belos pássaros: tiriba-da-testa-vermelha, saíra-douradinha, peito-pinhão, quete-do-sudeste, pica-pau-rei, pica-pau-dourado, choquinha-da-serra e matracão”, completa o especialista.