A marca de cosméticos catarinense Kohll Beauty concorre ao Prêmio Atualidade Cosmética

Empresa criadora da técnica de maquiagem ultra resistente concorre em evento nacional que reúne grandes marcas do segmento

Além de ser a única marca brasileira, no segmento de beleza, a participar dos desfiles do New York Fashion Week, a catarinense Kohll Beauty agora está na reta final do Prêmio Atualidade Cosmética.

Helo Bertolini e Natanne Rosa, socias da Kohll Beauty. Foto Guilherme Zucco

Em sua 30ª edição, a premiação contou com 62 empresas que inscreveram 160 linhas/produtos. Em Cosméticos, na categoria Maquiagem, a técnica desenvolvida pela Kohll Beauty, chamada Base Blindada, é finalista ao lado de outros cinco produtos. O resultado será divulgado no próximo dia 8 de novembro.

A técnica “Pele Blindada” foi desenvolvida em 2021 pela influenciadora Natanne Rosa, de Blumenau, e mais tarde deu origem a “Base Blindada” – produto que leva sua assinatura.

“Nosso produto foi desenvolvido para ser usado em todo o Brasil e por todos os tipos de pele. Tanta tecnologia aplicada nos garantiu fácil adaptação do produto à pele”, afirma Natanne Rosa, criadora da Pele Blindada e fundadora da marca Kohll Beauty.

Helo Bertolini no backstage do NYFW. Foto Freddy Merizalde

Helo Bertolini, também fundadora da marca, esteve em Nova York durante a edição do NYFW, e falou da aceitação e receptividade dos produtos pelos maquiadores do evento. “O mercado reagiu com desejo ao acesso pelo resultado da Base Blindada. Se tornou um diferencial na maquiagem, e já estamos exportando a beleza brasileira para todos os continentes”, garante.

Base Blindada e linha Kohll Beauty. Foto Freddy Merizalde

Investindo em tecnologia para aperfeiçoamento das maquiagens, Helo Bertolini e Natanne Rosa buscam explorar o que era desafio, para transformar em oportunidade no mercado de beleza. “A Base Blindada é inovação, e está fazendo a diferença na vida do consumidor. Estamos muito honradas de estar concorrendo a um prêmio nacional desta relevância. Justamente porque a mulher brasileira é nossa fonte de inspiração, e mostra que estamos no caminho”, finaliza Helo.