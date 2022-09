A Levitare, da área de produção de laticínios derivados do leite de búfala entra no conceito “To go” para lanches saudáveis

Atualmente, a empresa é dirigida pelos irmãos Jorge e Denise, que apostaram no sucesso do negócio que não para de crescer.

A linha de queijos se diferencia pela capacidade de ficar até cinco horas fora da geladeira, marcando a estreia da empresa no conceito _“To go”_. O objetivo desse novo conceito é oferecer ao consumidor uma alimentação saudável.

A linha de comercialização da Levitare tem mais de 40 itens, que somam mais de 100 toneladas de queijo por mês, em uma área de produção com mais de 3.200m² de extensão

A Levitare atua há 22 anos como referência na produção de laticínios derivados do leite de búfala. Os produtos da linha são desenvolvidos para que os consumidores possam levar para casa, para a rua ou para serem consumidos em qualquer lugar acompanhando o seu ritmo. Os itens são porções de mozzarella de búfala em que é possível escolher entre os formatos de bolinha ou palitinho e servem como uma opção saudável de alimentação para quem está fora de casa, como destacam Jorge e Denise, “os produtos são propícios e pensados para consumo rápido, enquanto a pessoa caminha ou anda. Uma excelente alternativa para o lanche escolar, para quem precisa levar item saudável para o trabalho e até para atletas, devido ao baixo teor de colesterol em sua composição. Saboroso, saudável e prático”.

A proposta da Levitare com esse novo conceito é oferecer ao consumidor uma alimentação saudável sem comprometer o sabor e o prazer na alimentação, focando na qualidade de vida e atentos à rotina corrida das pessoas. É comum os clientes acharem que um produto equilibrado em valor nutricional tenha um custo elevado no mercado, porém os snacks _“To go”_ foram desenvolvidos com o lema “sair da mesa para fazer parte dos nossos consumidores”, com isso os preços são acessíveis a todos os perfis.

Para se certificar do cumprimento dos índices de qualidade confiado no conceito _“To go”_, a Levitare dispõe no seu quadro de colaboradores, especialistas que acompanharam o desenvolvimento desde sua fase inicial até a produção, além de ter realizado pesquisas de mercado com nutricionistas que certificaram o interesse da população por mudanças de hábitos alimentares, como afirmam os sócios-diretores.



A linha de comercialização da Levitare tem mais de 40 itens, que somam mais de 100 toneladas de queijo por mês, em uma área de produção com mais de 3.200m² de extensão. A empresa fundada em 2000, mas com o nome atual desde 2004, conta ainda com cerca de 400 profissionais, entre funcionários, produtores e representantes de venda. Atualmente, a empresa é dirigida pelos irmãos Jorge e Denise, que apostaram no sucesso do negócio que não para de crescer.