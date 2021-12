A-Ha esgota show em São Paulo e anuncia apresentação extra em março

A banda também vai cantar em Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Curitiba

Entre a agenda de retomada de shows no Brasil após a pandemia está a apresentação tão esperada da banda norueguesa de pop rock: A-Ha. Eles passarão por seis cidade e em São Paulo os ingressos do show já se esgotaram. Para garantir que todos os fãs possam estar presentes, o grupo abriu mais uma data na capital paulista.

A-Ha virá para o Brasil com a Turnê Mundial do álbum “Hunting High & Low”. O show agendado para o dia 19 de março está esgotado, mas uma apresentação extra foi agendada para o dia 20 e os ingressos já estão sendo vendidos.

Os integrantes da banda são Morten Harket, Magne Furuholmen e Påul Waaktaar

Essa turnê tem um gostinho ainda mais especial para o grupo e os fãs, pois comemora os 35 anos do álbum de estreia da banda, lançado em 1985. Considerado um dos mais importantes discos da história da música pop, o álbum, que é tocado integralmente nos shows da turnê, apresentou ao mundo hits atemporais como “Take On Me”, “The Sun Always Shines On TV”, “Train Of Thought” e, claro, “Hunting High And Low”.



A-ha foi formada na cidade de Oslo, na Noruega, em 1982

Além de São Paulo, onde a apresentação será no Espaço das Américas, a banda passará por Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Curitiba. Os ingressos estão sendo vendidos no site livepass.com.br.