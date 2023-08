“A fotografia de família é um momento único”, afirma a fotógrafa Aline Langoni

Especialista em fotos com bebês, crianças e familiares, a paulistana tem se tornado referência no segmento

Registrar os bons momentos da vida é algo que encanta muita gente. É o caso da fotógrafa Aline Langoni, que se tornou especialista em fotos com bebês, crianças e familiares e tem se tornado referência no segmento.

A paixão pela fotografia vem desde a época em que cursava a faculdade de Moda e Design na Faculdade Santa Marcelina, em 1999. “No início trabalhava com câmera analógica e revelava minhas próprias fotos no laboratório da faculdade. Fazia todo o processo manualmente.”, lembra Aline.

Nesta época, ela conta que trabalhava com fotos de moda, mas não era remunerada, atuando como estagiária ajudando seu professor de fotografia fora do horário de aula.

Entretanto, alguns anos depois, em 2006, Aline decidiu mudar completamente de área, indo trabalhar no mercado financeiro. “Mudei totalmente de área, porém sempre com a vontade de voltar a fazer o que eu gostava”.

Já em 2015, a fotógrafa largou tudo e voltou para a arte fotografando eventos. Não demorou e logo se encantou pela fotografia de família. “Me especializei em fotografia Newborn, de recém nascidos. Fiz muitos cursos, workshop, fui palestrante em congresso e mentora de fotógrafos.”, conta.

Hoje, a paulistana da região de Santana se tornou referência no segmento na capital paulista. Com sua expertise em registros familiares, ela revela que deu um passo adiante, se tornando a responsável pelo registro de um período significativo das famílias.

“Atualmente trabalho não só com recém nascidos, mas acompanho muitas famílias desde o nascimento dos bebês. Registro desde o nascimento, a gestação, os primeiros dias e acompanho o crescimento do bebê até o primeiro aninho. Muitos bebês que registrei quando nasceram vem até o estúdio para fazer ensaios, com 5, 6, 7 anos… e isso é muito gratificante. Ver as crianças crescendo e poder acompanhar as histórias das famílias”, explica Aline.

Com o sucesso na área de atuação, a fotógrafa revela também que enfrenta o famoso desafio da mulher moderna. “Como a maioria das mulheres que são mães, o maior desafio é conciliar a maternidade com o trabalho. A jornada dupla às vezes é desgastante, porém procuro dar sempre o meu melhor em tudo o que eu faço”, diz.

Além disso, Aline Langoni destaca outro obstáculo a ser vencido nos dias atuais: os profissionais que deturpam o mercado. “A concorrência é sempre um desafio, pois tenho um investimento muito alto no meu trabalho. Muitos fotógrafos acabam agindo desonestamente e muitos clientes acabam procurando preço e não valor e qualidade. Acabam fazendo as fotos com profissionais desqualificados e despreparados para manipular recém nascidos tão frágeis”, conta.

Diante deste cenário e da paixão pelas fotos familiares, Aline fez um alerta para que o bem maior de cada um possa ser registrado e eternizado da melhor maneira possível:

“A fotografia de família é um momento único que merece ser registrado por um profissional capacitado, com muito respeito e carinho”, pontua.