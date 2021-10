Bil Araújo e Aline Mineiro lavam roupa suja durante festa

Os dois peões conversaram no banheiro e disseram algumas verdades

Durante a festa, que rolou na última sexta-feira (8), os peões Aline Mineiro e Bil Araújo que não tem se entendido nos últimos tempos, resolveram lavar roupa suja e colocar os pingos nos i’s.

A ex panicat foi atrás do veterano de realities shows para conversarem sobre a última votação da roça — onde Arcrebiano não aceitou a postura dela de votar em Dynho Alves, sendo que MC Gui tinha mais votos e poderia, supostamente, salvar a ida de Érika Schneider para roça. “Eu tinha falado que ia votar nele”, falou a esposa de Léo Lins.

O modelo aproveitou o momento a sós para conversar com a colega sobre Erika Schneider

“Você sempre acha que o que você acha é o certo”, disparou a ex panicat para Bil, que retrucou: “Não é isso! Eu comprei essa briga pela Érika, porque eu gosto dela!”. “Eu também gosto dela [Érika] tanto que depois fiquei do lado dela”, rebateu Aline. “Você depois ficou brincando com ela: ‘ai eu te amo, te amo’, você acha isso bonito?”, indagou Bil. Aline não gostou nada da pergunta do peão e, logo após, Arcrebiano voltou para festa assim como ela.

Muitos internautas shippavam a relação de Bil Araújo e Érika Schneider, mas a peoa foi eliminada na última quinta-feira (7), com 30,24% dos votos contra Tiago Piquilo e Dayane Mello. O sertanejo foi o mais votado, com 36,07% dos votos. Dayane recebeu 33,69 dos votos.