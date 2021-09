”Ela é barraqueira lá fora”: Rico Melquiades dispara sobre Tati Quebra Barraco e ânimos se exaltam

Tati Quebra Barraco e Rico Melquiades discutem aos berros na ‘A Fazenda 13’

Se essa edição da ‘A Fazenda 13’ já prometia barracos na revelação dos participantes, com o passar dos dias está cumprindo exatamente o que prometeu! Dessa vez, o show de ânimos exaltados ficou por conta de Tati Quebra Barraco e Rico Melquiades, o que já estava para acontecer mais cedo ou mais tarde.

A discussão começou devido uma conversa entre os peões, na sala, sobre as atividades propostas pelo programa. Entre elas, a do ‘Hora do Faro’, em que Érika Schneider perdeu sete mil reais, no qual Bil Araújo escolheu a peoa para perder o prêmio. Foi quando a cantora entrou no assunto e indagou que se a bailarina perdeu o dinheiro, Solange Gomes perdeu um carro, relembrando a uma dinâmica no segundo dia de programa. Rico então disparou: “você está se doendo? [por Solange Gomes]”.

Foi quando a Tati Quebra Barraco entrou em ação e berrou: “É um direito me doer, sim. Isso é hipocrisia porque o carro era da Sol”. Como já era de se esperar, o humorista foi responder a altura e perguntou se Tati tinha sido chamada na conversa, que retrucou: “E você? Foi chamado?”. Rico precisou ser segurado pelo peões e disparou: “Ela é barraqueira lá fora! Aqui dentro tem um igual”.

Após o episódio, a cantora saiu chorando e foi ser consolada por Érika, mas pediu para ficar sozinha.