A excelente fase da comunicadora Daniela Albuquerque

Hebe Camargo, Marília Gabriela, Xuxa, Angélica, Adriane Galisteu. Quando falamos em grandes entrevistadoras do nosso país, há uma vasta lista de mulheres competentes e que sabem conduzir uma boa entrevista com leveza e profissionalismo. Entre tantos nomes que fizeram sua história na TV Brasileira, Daniela Albuquerque tem se destacado cada vez mais e conquistado o seu espaço. Apresentadora do programa Sensacional da RedeTV! desde 2015, Daniela Albuquerque está, nitidamente, na sua melhor fase e chama atenção por sua desenvoltura e carisma em frente às câmeras..

Entre as entrevistas memoráveis para a carreira da apresentadora, está a com a renomada atriz Vera Fischer. Com sua simpatia, Daniela deixou Vera Fischer visivelmente confortável durante o bate-papo. Vera falou sobre seus 55 anos de carreira e seu trabalho atual nos palcos, a peça em cartaz “Quando eu for mãe quero amar desse jeito” em que atua ao lado de Mouhamed Harfouch. “Convido a todos para assistir essa peça incrível que está rodando o Brasil e até Portugal. Vocês vão rir e se divertir muito! E vão entender melhor o título da peça só no final”, aguça a curiosidade.

Vera também falou um pouco sobre a sua vida pessoal e como fez para conciliar com sua carreira. “Eu trabalhei muito, sempre emendando um trabalho no outro e nem sempre tive tempo para aproveitar com meus filhos. Quando eu tinha tempo, gostava de viajar com eles, principalmente para fora do Brasil por não sermos tão reconhecidos. E outra forma de passar tempo com eles era levá-los, sempre que possível, para assistir minhas peças, para viajar comigo. Então eles sempre entenderam que quando eu estava ausente era exclusivamente por causa do trabalho”, compartilha.

Néctar da dramaturgia brasileira de frente com Daniela Albuquerque

Vera Fischer não foi a única atriz veterana que Daniela Albuquerque teve a oportunidade de entrevistar. Nívea Maria, outro grande ícone da tv brasileira, concedeu uma importante entrevista para a apresentadora. Entre vários temas abordados, Nívea falou sobre assédio no trabalho. “Isso é algo que se fala muito hoje em dia, pedem bastante para as mulheres denunciarem, mas infelizmente, não é algo novo. É algo que sempre existiu”, opina.

Nívea comentou também sobre a personagem da minissérie A Casa das sete mulheres que rendeu o prêmio de Melhor Atriz. “Foi um prêmio que me revigorou para a vida”, compartilha. Nívea falou sobre o período da sua vida que teve depressão. “Quando fiz Caminho das ìndias, no começo da novela, eu estava saindo da depressão. Nas primeiras cenas vocês podem me perceber mais lenta, mais apática, sem tanta expressão. Acredito que o trabalho me ajudou demais e principalmente meus colegas como a Juliana paes”, conta.

Outro momento de destaque foi a entrevista de Daniela Albuquerque com Cristiana Oliveira, atriz que interpretou a personagem Juma na primeira versão da novela Pantanal. Em um papo leve e gostoso de assistir, Cristiana Oliveira fala sobre a maternidade e a carreira, principalmente na época da gravação da novela que acabou ganhando a segunda versão em horário nobre. “Eu não fui presente como eu gostaria. Não dava para ser presente. Lá no pantanal a gente não podia levar ninguém, nem os filhos. Eu hoje faria diferente com a maturidade que tenho hoje. Me livrei muito recentemente do sentimento de culpa porque não adianta”, revela.

O ator, apresentador e cantor, Daniel Boaventura relembrou bons momentos durante a entrevista com Daniela Albuquerque. Em uma entrevista saudosa, a apresentadora trouxe à tona o momento divertido em que Daniel demonstra em Hebe como seria um beijo técnico. “Chama a minha maquiadora pra retocar meu batom”, disse aos risos a saudosa apresentadora.

Da TV aos quadrinhos: Daniela Albuquerque traz entrevistas variadas

Nem só grandes nomes da dramaturgia marcam esse novo momento de Daniela Albuquerque. A apresentadora também entrevistou o respeitado cartunista Mauricio de Sousa, criador da Turma da Mônica. Em um papo leve, Mauricio conta que já foi cantor e até já ganhou até show de calouros. A entrevista com Mauricio de Sousa teve momentos emocionantes também, sem que ele soubesse, a produção do programa entrou em contato com a prima do cartunista que foi criada com ele para gravar um depoimento e também algumas atores do filme baseado na Turma da Mônica.

Mauricio contou também como começou sua jornada profissional. “Eu sempre desenhei desde de criança. E fui me aperfeiçoando até que com 18 anos montei um material, sai de Mogi das Cruzes e fui até um jornal, o Jornal da Manhã, em que trabalhava um reconhecido diretor de arte da época. Mas o diretor em questão me disse para desistir. Eu sai arrasado, mas um outro jornalista me chamou e me aconselhou a entrar no jornal com outra função, fazer um bom relacionamento e depois tentar espaço no jornal. Ele me deu uma vaga para ser revisor de textos e depois disso fui repórter policial. Então eu escrevi minha primeira história, apresentei, ela foi aceita, e então eu pedi demissão da reportagem policial e fui me dedicar ao que eu amo”, conta.