A democracia da moda: Beiramar Shopping, em Florianópolis, promove Semana Fashion e apresenta tendências

O Beiramar Fashion Trends traz uma programação multifacetada e aproxima a sociedade das tendências e apostas da moda. São programações sociais, desfiles, palestras e até exposição que apresenta a história deste universo cada vez mais democrático. E mais, o evento terá link com produções universitárias, trazendo trabalhos das principais faculdades para o coração de Florianópolis em Santa Catarina.

De 21 a 25 de setembro o Beiramar Shopping se transformará no palco da moda no sul do país. É que durante cinco dias serão realizados desfiles, palestras e exposições sobre as principais tendências para as próximas estações. “Tradicionalmente o Beiramar Shopping se consolidou como reduto da moda, com grandes eventos e reunindo as principais marcas do mercado. Depois de um período, trazemos para o vão central o que há de mais moderno sobre tendências e mercado. E mais, o público encontrará o shopping todo ambientado com as fortes apostas, além de trazermos um espaço para debates, palestras, produções universitárias e um resgate histórico da moda”, explica Carlos Pamplona Jr, gerente de marketing do Beiramar Shopping.

Programação vai de 21 a 25 de setembro e conta com exposições, palestras, atrações culturais e claro, muitos desfiles

Fique de olho na programação:

Desfiles: de 21 a 25 de setembro no vão central;

Palestras: dias 22 e 23 de setembro no vão central;

Exposição: de 21 a 25 de setembro no piso L2;

Modateca: de 20 a 30 de setembro no piso L2.

Atrações culturais: shows durante os desfiles bem como para encerramento da semana de moda.

Desfiles

Os desfiles serão realizados de 21 a 25 de setembro, num espaço totalmente imersivo, onde as pessoas farão parte da ambientação proposta. As temáticas serão moda feminina, masculina, acessórios, sportswear e infantil.

Tendências

Para as próximas estações, as cores assumem o protagonismo, guiando a maioria das tendências da temporada com o conceito dopamine fashion, contudo, os básicos continuam relevantes. É claro que os looks pretos nunca saíram de moda, e nem vão, mas em 2023 eles estarão mais em alta do que nunca. O Preto, Branco e Off-White continuam como os clássicos que não perdem a importância, principalmente em modelagens mais sofisticadas.

Com foco cada vez mais democrático, o universo da moda com foco no athleisure vai dar um passo à frente durante as próximas temporadas, aparecendo de forma mais significativa nos looks casuais. Para quem prioriza o conforto, essa tendência é perfeita.

As cores vibrantes crescem na preferência. Desde o desfile monocromático pink da Valentino, na temporada de Outono 2022, a cor saturada e poderosa se tornou uma das maiores tendências de moda da atualidade, isso, combinado com o novo filme da Barbie trouxe à tona o Barbiecore, o universo rosa e glamouroso da boneca mais famosa do mundo para a moda.

Uma das grandes apostas no universo das cores é o cerúleo, tonalidade fria e doce de azul. No street style, Kim Kardashian escolheu um modelo da Balenciaga azul cerúleo para o after do Oscar 2022, e outras marcas como Jacquemus e Tom Ford também lançaram peças e acessórios embedados na cor.

Outra forte tendência é o paetê, com as lantejoulas translúcidas, que misturam a tendência ultra feminina com o sexy do see through. As regatas brancas e o retorno dos tops, ao estilo tomara-que-caia também, que foi a grande marca dos anos 2000, são apostas fortes. E para criar visuais bem estilosos e frescos nessa próxima temporada, nada melhor do que a tendência dos tops de biquíni em visuais casuais. A peça ultrapassou de vez as barreiras do armário beachwear e vai estar presente nos looks mais descolados e alto astral das it girls.

As peças metalizadas também ganham espaço. Com uma vibe futurista, atrelados a um visual um tanto retrô, esses modelos super cool saem totalmente do óbvio e ganharão as ruas.