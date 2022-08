A craque da seleção brasileira, Marta Silva, em campanha ligada à saúde

“N Motivos” da Neo Química retorna a mídia e apresenta seu portfólio de Vitaminas e suas principais marcas de medicamentos

A jogadora Marta Silva estrela nova campanha da marca Neo Química, que começa a ser veiculada neste mês de agosto em TV, rádios, canais digitais e mídias out-of-home.

A campanha “N Motivos” conta com dois filmes diferentes: um destaca o portfólio de marcas e medicamentos Genéricos, reforçando seu papel na contribuição para democratização do acesso à saúde dos brasileiros e o outro apresenta as Vitaminas Neo Química para estimular o estilo de vida saudável e a melhoria do bem-estar da população brasileira.

As peças publicitárias foram realizadas diretamente da casa da jogadora, em Orlando (EUA). A campanha reforça a mensagem que “Existem N motivos para escolher a Neo Química”, e complementa que “estar na casa de milhões de brasileiros é um deles”.

No vídeo, Marta apresenta produtos da marca (Neosoro Fluid Spray, Doralgina, Neolefrin, Massageol)* para mostrar que Neo Química é uma marca presente nos lares de milhões de brasileiros com seu portfólio de mais de 300 produtos, e destaca que “A Neo Química é brasileira, como eu e você”.

Já no outro filme, a marca traz a presença das Vitaminas Neo Química, apresentando o portfólio com 10 produtos, como A-Z, Imune e o suplemento alimentar Melatonina Neo Química. Inserida na jornada da saúde e bem-estar, Vitaminas Neo Química convida os brasileiros a se aproximarem de uma vida mais vibrante e cheia de movimento, por meio do autocuidado.

Além de filmes publicitários veiculados em TV, serão veiculadas em trens, metrôs, rádios e Youtube, Facebook e Instagram.

