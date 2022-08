A consultora de moda Costanza Pascolato participa de evento beneficente promovido pelo Voluntariado Einstein

Programa social existe desde 1998, oferecendo aos moradores da comunidade atividades relacionadas à saúde e à educação de forma integrada

O Voluntariado Einstein promove o evento beneficente “Encontros Transformadores”, com a participação da empresária e consultora de moda Costanza Pascolato. Na oportunidade ela falará sobre a sua trajetória profissional e como precisou se reinventar na pandemia.

Voluntariado Einstein

O encontro acontece no dia 31 de agosto, às 15h, no Salão Chella, Av. Albert Einstein, 627, e contará com uma palestra, além de sorteios surpresas. Toda a renda arrecadada com a venda dos ingressos será revertida para as crianças e adultos atendidos no Programa Einstein na Comunidade de Paraisópolis (PECP).

Empresária Costanza Pascolato

O programa social atende mais de cinco mil pessoas por ano. Até hoje, a iniciativa já realizou mais de 6 milhões de atendimentos.

Doulas dos Voluntários Einstein

As vagas são limitadas e o ingresso poderá ser adquirido por R$ 200 pelo telefone (11) 2151-3580. Para mais informações, acesse o site do Voluntariado https://voluntarios.einstein.br ou siga @voluntarioseinstein no Instagram e Facebook.

O evento será apoiado por E6 Imagens, Mistral, Viena e Requinte Festas.