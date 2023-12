A conexão invisível: obesidade e câncer de próstata reveladas por oncologista

Maior peso, maior risco: Instituto Nacional de Câncer alerta para a relação direta entre obesidade e câncer

No Brasil, mais da metade da população enfrenta o desafio do excesso de peso, e um alerta importante surge relacionado à saúde masculina: a obesidade está diretamente ligada ao aumento do risco de câncer de próstata. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), 55,4% dos brasileiros estão acima do peso, e especialistas advertem que quanto maior o grau de obesidade, maior será a probabilidade de desenvolver a doença.

O INCA destaca que o excesso de gordura corporal desencadeia um estado de inflamação crônica que não apenas promove o crescimento de células cancerígenas, mas também aumenta as chances de desenvolvimento de diferentes tipos de câncer, incluindo ovário, endométrio, tireoide e próstata.

No caso específico do câncer de próstata, a Dra. Fauzia Naime, oncologista do Instituto Paulista de Cancerologia (IPC), esclarece que a obesidade não apenas influencia no aparecimento da doença, mas também intensifica sua forma mais avançada e agressiva. O excesso de gordura aumenta os hormônios masculinos, estimulando não apenas o surgimento da doença, mas também o rápido crescimento das metástases.

Além da obesidade, fatores como idade, sedentarismo, histórico familiar e raça são apontados como principais riscos para o câncer de próstata. Parentes de primeiro grau de pacientes com a doença enfrentam um risco aumentado, tornando o componente genético um fator crucial no diagnóstico precoce, que, segundo a Dra. Fauzia, continua sendo a melhor alternativa para aumentar as perspectivas de cura e reduzir a taxa de mortalidade.

A oncologista enfatiza a importância de atitudes preventivas, como manter uma dieta saudável e a prática regular de exercícios. A Dra. Fauzia destaca que a dieta desempenha um papel fundamental na qualidade de vida dos homens e sugere a inclusão de alimentos como couve, repolho, tomate, goiaba vermelha, melancia, linhaça dourada, cebola, alho e romã, enquanto a redução do consumo de carne vermelha é aconselhada.

Diante dessas descobertas, fica evidente que a batalha contra o câncer de próstata envolve não apenas a conscientização sobre fatores de risco, mas também mudanças práticas no estilo de vida, destacando a importância da saúde masculina e da prevenção como aliados cruciais nessa jornada.