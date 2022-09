“A autoestima da mulher é se olhar no espelho e se achar linda”, afirma mãe de Whindersson Nunes ao realizar procedimento estético

O procedimento estético veio como resposta a uma manutenção da própria autoestima da mulher que sonha em se olhar no espelho e se sentir bela, bonita e bem consigo mesma

Aos 52 anos, Valdenice Nunes, mãe do humorista Whindersson Nunes, relata como se sente ao realizar procedimento estético de prótese mamária e como a família reagiu. Valdenice conta que após fazer um tratamento de emagrecimento e reeducação alimentar com o Dr. Danilo Everton – médico nutrólogo do Piauí, o qual resultou em uma perca de mais de 18Kg, ela percebeu que seus seios, que já eram pequenos, ficaram ainda menores. Foi então que procurou o Dr. Euller Matos, cirurgião plástico, o qual lhe passou todas as informações sobre o procedimento e realizou a cirurgia com sucesso.

O procedimento estético veio como resposta a uma manutenção da própria autoestima da mulher que sonha em se olhar no espelho e se sentir bela, bonita e bem consigo mesma. “Me sinto mais linda, mais bela, mais jovem. A mulher tem que cuidar dela mesma e, por isso, hoje eu me sinto maravilhosa”, conta Valdenice. A mãe da humorista sempre foi muito cuidadosa em relação a sua beleza. Sempre se preocupa com cuidados da pele, cabelos e unhas, em seu perfil no instagram que possui mais de 165 mil seguidores da dicas de beleza e exala autoestima.

Em pesquisa encabeçada pela Universidade de Santa Catarina, encontramos dados que indicam que 71% das mulheres que realizam pequenos procedimentos estéticos recuperam sua autoestima. “Eu quis recuperar o que eu era antes. Não coloquei nada exagerado demais. Primeiro por medo de não gostar do resultado, de não ser compatível com meu corpo. É a primeira vez que realizo esse tipo de cirurgia e não desejo fazer mais. Era só isso que eu queria”, Valdenice Nunes explica como se deu o desejo de realizar o procedimento.

Por mais que o número de mulheres que buscam realizar algum tipo de procedimento estético, a SDB – Sociedade Brasileira de Dermatologia aponta que a procura aumentou 390% somente no primeiro semestre de 2022, não é uma decisão muito fácil de se concretizar. Valdenice Nunes conta que houve alguns comentários contra em sua família, mas, que, mesmo assim, “todos me apoiaram, o Whindersson, deu a maior força, minha filha Hagda foi a maior apoiadora falando que eu deveria fazer mesmo, se fosse para eu me sentir melhor, meu marido me acompanhou e cuidou muito bem de mim, todos me deixaram livre para realizar essa cirurgia. Estava ciente dos riscos, porque nós sabemos que muita gente não tem a mesma sorte numa mesa de cirurgia. Mas, procurei um cirurgião de confiança e deu tudo certo, o mais importante eu tive que foi o apoio da família”, revela.

“Muita gente pode não gostar, mas quem tem que gostar é você. É seu corpo, é você que tem que se sentir bem com ele”, continua Valdenice. A mãe do humorista revela que é muito importante, nessa hora, o diálogo com a família, procurar um bom profissional, estar ciente dos riscos e realizar o processo clínico todo com seriedade. “E meus filhos amaram quando viram a mãe com silicone nos seios”, conta realizada Valdenice Nunes.