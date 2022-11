A atriz Bruna Marquezine, embaixadora da PUMA, é confirmada em painel da CCXP

Após anunciar painéis com Gaules, Bianca Comparato e Kondzilla, evento voltado para executivos soma 18 palestras em mais de 20 horas de conteúdo e networking

Bruna Marquezine é a mais nova personalidade a ser confirmada na programação do Unlock CCXP, evento que acontece nos dias 29 e 30 de novembro e aborda os negócios, bastidores e a indústria criativa do mercado do entretenimento.

Unlock CCXP conta com uma programação de cerca de 18 palestras e mais de 20 horas de conteúdo e networking

A atriz se junta a nomes como Kondzilla, Gaules, Andreza Delgado, Gal Barradas, Mari Palma, Antonio Tabet e Ian SBF, entre outros.

Com uma carreira iniciada aos 5 anos, Bruna coleciona contratos e oportunidades em sua carreira. Seu projeto atual envolve sua entrada em Hollywood com a personagem Jenny no filme ‘Besouro Azul’, baseado na HQ homônima da DC.

Ao todo, o Unlock CCXP conta com uma programação de cerca de 18 palestras e mais de 20 horas de conteúdo e networking. Atualmente, a credencial do evento está em seu terceiro lote com o valor de R$ 2.500,00. Trata-se de uma oportunidade única de conhecer os bastidores do maior festival de cultura pop do mundo, tirar dúvidas e fazer conexões.

Bruna Marquezine confirmada em painel da CCXP

Os participantes do Unlock CCXP terão ainda uma visita guiada pela montagem da CCXP, entrada garantida na Spoiler Night (noite anterior a abertura do evento) e acesso a todos os dias do festival com entrada VIP 1 hora antes da abertura ao público.

Café da manhã e almoço nos 2 dias de palestras (29 e 30/11) estão inclusos, assim como ‘Happy Networking Hour’ com diversos profissionais do mercado. Durante os dois dias, o Unlock CCXP acontecerá das 8h às 18h.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A atriz se junta a nomes como Kondzilla, Gaules, Andreza Delgado, Gal Barradas, Mari Palma, Antonio Tabet e Ian SBF

Para Gustavo Giglio, Head of Content for Brands da Omelete Company e curador do Unlock CCXP, a adição de Marquezine agrega muito ao evento trazendo sua vasta experiência na frente e atrás das câmeras.

“É uma oportunidade única para ouvir da atriz um pouco mais sobre projetos colaborativos, como é ser embaixadora de uma marca tão representativa e forte, como é a sua participação, parceria e como uma marca pode e deve se aproximar dos grandes nomes do mainstream”, afirma Giglio.

Serviço:

Unlock CCXP

Datas: de 29 e 30 de novembro de 2022

Local: São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, km 1,5, Água Funda, São Paulo – SP)