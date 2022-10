7ª edição do Money Week, acontece em São Paulo entre os dias 7 e 11 de novembro

O catarinense André Groh assina a concorrida lista de convidados de um dos principais eventos do mercado financeiro, o primeiro do setor após as eleições de 2022, reunindo nomes como Ricardo Amorim, Clóvis de Barros e Juliano Custódio

O jornalista catarinense André Groh está movimentando os convites para o Money Week, um dos principais eventos do mercado financeiro no Brasil. Em sua sétima edição, o evento será realizado em São Paulo entre os dias 7 e 11 de novembro.

André Groh (crédito foto Set Company)

De acordo com Groh, que em São Paulo comanda a agência Growth Global, “o Money Week busca democratizar informações valiosas diante do mercado financeiro, de encontro ao propósito da EQI Investimentos, que detém um time de especialistas para apresentar as melhores soluções e resultados aos investidores”.

Nesta jornada pelo mercado financeiro, temáticas como macroeconomia, investimentos, educação financeira, empreendedorismo, gestão e liderança estão entre os principais tópicos em pauta na Money Week.

Money Week #7 será realizado em São Paulo entre os dias 7 e 11 de novembro

Para conduzir este conteúdo, os painéis recebem convidados como: Ricardo Amorim, considerado pela Forbes o economista mais influente do Brasil; Carol Paiffer, CEO da Atom S/A; e “Shark” no programa Shark Tank Brasil; Clóvis de Barros, doutor e livre-docente pela ECA-USP; e Juliano Custódio, CEO da EQI Investimentos.

O evento digital ocorre durante toda a semana, de 7 a 11 de novembro, com inscrições gratuitas pelo site do Money Week. https://moneyweek.com.br/

No dia 10 de novembro, clientes da EQI Investimentos e convidados da agência Growth Global participam com exclusividade de uma experiência presencial, restrita a convidados, no Teatro B32, na avenida Faria Lima, em São Paulo.

“Para nós é um importante desafio somar à lista de convidados de um evento tão exclusivo e segmentado, neste que é o mais importante centro financeiro do país; nosso intuito é agregar com profissionais de diferentes áreas e estados, mas que tenham identificação com o tema central do encontro: investimentos”, completa André Groh.