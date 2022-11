6ª edição do Festival Radioca reúne mais de 12 shows em dois dias de programação musical no próximo fim de semana

Devassa apresenta a celebração dos seis anos do evento soteropolitano de música brasileira



Pelo segundo ano consecutivo, a Devassa chega ao Festival Radioca com o intuito de proporcionar momentos únicos aos consumidores soteropolitanos. O evento traz 12 shows no final de semana de 12 e 13 de novembro, na Fábrica Cultural, no bairro da Ribeira, em Salvador, celebrando o melhor do nosso país, que é fruto da criatividade tropical popular.

“Alto da Maravilha”, de Russo Passapusso

Sucesso nas edições anteriores, o Festival Radioca que proporcionou momentos marcantes para o público, chega em 2022 repleto de novidades regadas a uma boa música e várias novidades como o lançamento do álbum “Alto da Maravilha”, de Russo Passapusso e Antonio Carlos & Jocafi, na primeira aparição em palco deste projeto conjunto dos artistas baianos; o primeiro show em Salvador dos pernambucanos Otto e Alessandra Leão nas turnês de seus mais recentes discos — “Canicule Sauvage” e “ACESA”, respectivamente; e as estreias na cidade de Ana Frango Elétrico (RJ), Bixarte (PB) e Luísa e os Alquimistas (RN).

Russo Passapusso e Antonio Carlos & Jocafi

“Acreditamos que existe um fio condutor que rege as transformações que estamos vendo na música brasileira, e isso está ligado à criatividade transformadora do brasileiro, que nós enxergamos como nossa identidade tropical”, afirma Ilana Lencastre, gerente de marketing da marca Devassa do Grupo HEINEKEN no Brasil.



Ana Frango Elétrico

“Desenvolvemos uma rede de parceiros com os principais produtores culturais de todo o Brasil e juntos trabalhamos para fomentar e enaltecer o movimento da nova música brasileira”, completa.